Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor - Son Dakika
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Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor

26.08.2022 18:03

Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Ukrayna temsilcisi ile aynı gruba düştü. Bu eşleşme sonrası sarı-lacivertli taraftarlar Jorge Jesus'un Austria Wien karşılaşması sonrası kullandığı, "O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim." sözünü tekrar gündeme getirdi. Fenerbahçeliler, bir dönem ekranlara damga vurmuş efsane dizi Ezel'de Ramiz Dayı karakterinin "İntikam istiyor mu?" repliğinin söylendiği sahneyi paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubu belli oldu. Sarı-lacivertliler kendilerini Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Dinamo Kiev ile aynı gruba düştü. Bu eşleşme sonrası sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyayı adeta yıktı.

"O MAÇ BOĞAZIMDA DÜĞÜM GİBİ KALDI"

Avrupa Ligi'nde oynanan Austria Wien maçından sonra Jorge Jesus, "Dinamo Kiev ile eşleşme ihtimalimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda hazırlanmamız için kısa süremiz vardı ve 2. maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Bu ihtimali düşündüm ve onlarla tekrar oynamak isterim" demişti.

"İNTİKAM İSTİYOR MU?"

Jorge Jesus'un dileği kabul oldu ve Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşti. Bunun üzerine sarı-lacivertli taraftarlar, bir dönem ekranlara damga vurmuş efsane dizi Ezel'de Ramiz Dayı karakterinin "İntikam istiyor mu?" repliğinin söylendiği sahneyi binlerce kez paylaştı.

Türk dizi tarihine geçmiş efsane replik şöyle:

+ İntikam, intikam istiyor mu?

- İstiyor dayı, her şeyden çok intikam istiyor ama daha bilmiyor.

+ Pırıltı, pırıltı var mı gözlerinde?

- Kendin bak o zaman dayı…"

Fenerbahçelilerin hepsi Dinamo Kiev eşleşmesi sonrası efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
Ramiz Dayı
Fenerbahçelilerin hepsi Dinamo Kiev eşleşmesi sonrası efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
Fenerbahçelilerin hepsi Dinamo Kiev eşleşmesi sonrası efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
Fenerbahçelilerin hepsi Dinamo Kiev eşleşmesi sonrası efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
Fenerbahçelilerin hepsi Dinamo Kiev eşleşmesi sonrası efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
Fenerbahçelilerin hepsi Dinamo Kiev eşleşmesi sonrası efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor
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Son Dakika Spor Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli taraftarlar Dinamo Kiev eşleşmesinin ardından efsane dizi Ezel'den aynı sahneyi paylaşıyor - Son Dakika
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