Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yakan hakemin VAR uyarısı sonrası yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden çıkma yolundaki rakibi Kopenhag, deplasmanda Bayern Münih ile golsüz berabere kaldı ve avantajı eline geçirdi. Karşılaşmada Bayern Münih lehine son saniyede verdiği penaltı kararını VAR uyarısı sonrası izleyip iptal eden hakem Stephanie Frappart'ın VAR monitörünün yerini unuttuğu anlar ağızları açık bıraktı.
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30.11.2023 10:22:46. #1.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yakan hakemin VAR uyarısı sonrası yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı - Son Dakika