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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yakan hakemin VAR uyarısı sonrası yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı - Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yakan hakemin VAR uyarısı sonrası yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden çıkma yolundaki rakibi Kopenhag, deplasmanda Bayern Münih ile golsüz berabere kaldı ve avantajı eline geçirdi. Karşılaşmada Bayern Münih lehine son saniyede verdiği penaltı kararını VAR uyarısı sonrası izleyip iptal eden hakem Stephanie Frappart'ın VAR monitörünün yerini unuttuğu anlar ağızları açık bıraktı.

Şampiyonlar Ligi\'nde Galatasaray\'ı yakan hakemin VAR uyarısı sonrası yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı
30.11.2023 - 10:20,
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Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı yakan hakemin VAR uyarısı sonrası yaptığı hareketler ağızları açık bıraktı - Son Dakika
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