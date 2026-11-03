Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Stuttgart maçını İngiliz Chris Kavanagh yönetecek

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Stuttgart maçını İngiliz Chris Kavanagh yönetecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanacak Galatasaray-Stuttgart maçının hakemleri ve kadroları açıklandı. Karşılaşmayı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek; Galatasaray'da Uğurcan Çakır ve Osimhen, Stuttgart'ta ise Deniz Undav ile Atakan Karazor kadroda yer alıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Galatasaray- Stuttgart müsabakasının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Hakemler: Chris Kavanagh, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus Akgün, Batrakov, Barış Alper Yılmaz, Osimhen
Stuttgart: Bredlow, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Leweling, Prömel, Atakan Karazor, Führich, Deniz Undav, El Khannouss, Demirovic
Kaynak: AA
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