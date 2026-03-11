Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin olayı! İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid ile Tottenham, İspanya'da karşı karşıya geldi.
Tottenham'ı çalıştıran Igor Tudor, ilk 11'de kaleci Antonin Kinsky'ye şans verdi. Tudor, 22 yaşındaki file bekçisini yaptığı üst üste hatalar sonucu 17. dakikada oyundan çıkardı. Atletico Madrid'in ilk golü öncesinde topu oyuna sokmak isterken ayağı kayan Kinsky, topu rakibe bıraktı ve gole davetiye çıkardı. Çek kaleci, üçüncü golde de benzer bir hata yaptı. Kısa kalan pası Julian Alvarez, ilk 15 dakikada skoru 3-0'a getirdi.
Üst üste gelen hatalar teknik direktör Igor Tudor'u çıldırttı. Deneyimli teknik adam, 17. dakikada değişiklik yaptı ve Kinsky kenara geldi. Oyuna tecrübeli kaleci Vicario dahil oldu. 22 yaşındaki eldiven, büyük bir üzüntü içerisinde direkt olarak soyunma odasına yöneldi.
