UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. ön eleme turu rövanş karşılaşmalarının 5'i oynandı.
5 MAÇ OYNANDI
Bugün yapılan maçların ardından Kairat Almaty (Kazakistan), Dinamo Kiev (Ukrayna), Kopenhag (Danimarka), Kızılyıldız (Sırbistan) ve Slovan Bratislava (Slovakya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle;
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları - Son Dakika
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