Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hat safhada! Haaland yine tarihe geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hat safhada! Haaland yine tarihe geçti

12.04.2023 09:04

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester City, Bayern Münih'i 3-0'lık skorla yendi. Gecenin yıldızı Erling Haaland, yine tarih yazarken, Inter ise deplasmanda Benfica'yı 2-0'la geçti

Devler Ligi çeyrek finalinde oynanan ilk maçlar nefes kesti. Manchester City, Alman devi Bayern Münih'i 3-0'lık skorla mağlup etti.City'nin gollerini Rodri, Bernardo Silva ve Erling Haaland kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Haaland yine tarih yazdı

HAALAND TARİHE GEÇTİ

Manchester City'nin süper yıldızı Erling Haaland, 70'te Bernardo Silva'ya asist yaptı. Norveçli golcü 77'de bu kez sahneye çıktı. 39 maçta 45 gol atan Erling Haaland, bir Premier Lig oyuncusunun bir sezonda kaydettiği en yüksek sayıya ulaştı.

Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Haaland yine tarih yazdı

HAKAN'IN TAKIMI TUR KAPISINI ARALADI

Diğer maçta Benfica ile Inter karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, Barella ve Lukaku'nun attığı gollerle deplasmanda 2-0 kazanarak rövanşa avantajlı giden taraf oldu. Şampiyonlar Ligi'nin yenilmez takımı Benfica'nın serisi bitti. Inter, Hakan'ın yokluğunda yarı final kapısını araladı.

YORUMLAR
500
Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Haaland yine tarih yazdı Şampiyonlar Ligi'nde nefes kesen gece! Haaland yine tarih yazdı Manchester City'nin acıması yok! Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i paramparça ettiler Manchester City'nin acıması yok! Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i paramparça ettiler

Erling Haaland, Bayern Münih, Manchester, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hat safhada! Haaland yine tarihe geçti - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Seçilme ihtimali olmayan yerden aday gösterilen Savcı Sayan: Aslolan milletin gönlündeki liste
09:49 Oğuzhan Koç, başrolünde yer aldığı filmin galasına abartılı makyajıyla damga vurdu
09:43 Başrol olduğu filmin galasına katılan Oğuzhan Koç, abartılı makyajıyla dikkat çekti
09:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bir sıraladı! İşte AK Parti seçim beyannamesinin en çok konuşulan 5 maddesi
09:35 Galatasaray'da flaş ayrılık! Mata, küme düşme tehlikesindeki takıma gitmek istiyor
09:33 Kılıçdaroğlu'ndan beklenmeyen müzakere! Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya gelerek seçim güvenliği hakkında görüşecek
09:29 G.Saray'da beklenmedik ayrılık talebi! Mata, küme düşmek üzere olan takıma gitmek istiyor
09:28 Aile'de "Gelin maaşı" ödemesi sosyal medyanın diline düştü! Yorumlar ardı ardına geldi
09:27 Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile seçim güvenliğini konuşacaklar
09:20 Özdağ ve partililerin ziyarette bulunduğu İstanbul'daki tarihi mekanda tartışma yaşandı! İşletmenin "provokasyon" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2023 10:19:16. #1.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hat safhada! Haaland yine tarihe geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement