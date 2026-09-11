Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta 4 maçla bitti, PSG averajla zirvede - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta 4 maçla bitti, PSG averajla zirvede

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası oynanan 4 maçla tamamlandı. Manchester United Sabah'ı 4-0, Bayern Münih Bodo/Glimt'i 5-0 yenerken PSG ilk haftayı averajla lider bitirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftası, 4 maçla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

İngiltere ekibi Manchester United, evinde Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko ve Lisandro Martinez'in golleriyle 4-0 yendi.

Almanya temsilcisi Bayern Münih, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonse Davies ve Michael Olise'nin (2) attığı gollerle 5-0 mağlup etti. Konuk ekipte Luras Björtuft, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İtalya'nın Como takımı, Almanya ekibi Leipzig'i ağırladığı maçı, Martin Baturina, Anastasios Douvikas, Assane Diao ve Maximo Perrone'nin golleriyle 4-1 kazandı. Konuk ekibin golü, Andrija Maksimovic'ten geldi.

Fransa ekibi Lens ise Fenerbahçe'nin rakiplerinden Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı deplasmanda iki kez geriye düşmesine rağmen Abdallah Dipo Sima, Florian Thauvin ve Ruben Aguilar'ın golleriyle 3-1'lik skorla geçti. Mikulas Konecny'nin kırmızı kart gördüğü ev sahibi takımda Danijel Sturm'un golleri puan için yeterli olmadı.

Ligde ikinci hafta maçları, 13-14 Ekim'de oynanacak.

PSG ilk haftayı zirvede bitirdi

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, 6-1'lik Slovan Bratislava galibiyetiyle kapattığı ilk haftayı averajla lider tamamladı.

İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Bayern Münih, Barcelona, Manchester United, Como, Sporting, Stuttgart, Manchester City, Aston Villa, Lens, Real Betis, Borussia Dortmund, Liverpool, Real Madrid, Arsenal ve AEK, PSG'nin ardından sıralandı.

Kaynak: AA

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