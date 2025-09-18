Galatasaray'ın rakipleri arasında inanılmaz maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'ın rakipleri arasında inanılmaz maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Galatasaray\'ın rakipleri arasında inanılmaz maç! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları
18.09.2025 00:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk haftasında 6 maç yapıldı. İnter, Ajax'ı 2-0 mağlup ederken, Liverpool, Atletico Madrid'i 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İşte gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.

INTER DEPLASMANDA KAZANDI

Ajax'ın Johan Cruijff Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 42. dakikada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Marcus Thuram, İtalya temsilcisi İnter'i öne geçirdi.

Maçın 47. dakikasında bir köşe vuruşu daha kazanan İtalyan ekibinde topun başına tekrar Hakan geçti. Hakan'ın ortasında yine yükselen isim Thuram oldu ve skoru 2-0'a getirdi.

LIVERPOOL SON NEFESTE KAZANDI

İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı. Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 4. dakikada Andy Robertson ve 6. dakikada Mohamed Salah ile 2-0 öne geçti. İspanya temsilcisi, 45+3 ve 81. dakikada Marcos Llorente'nin golleriyle maçta beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıkan Virgil van Dijk, attığı kafa golüyle maçın skorunu belirledi.

Ligde alınan sonuçlar şöyle;

Kaynak: AA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Liverpool, Turnuva, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın rakipleri arasında inanılmaz maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nedim Biçeryen:
    GS yenemezse Türkiye Ligi'nde oynasın Avrupa'da oynamasın ülke puanına katkısı yok 2 15 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:40:59. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın rakipleri arasında inanılmaz maç! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.