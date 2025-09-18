Galatasaray\'ın rakipleri arasında inanılmaz maç! İşte Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.

INTER DEPLASMANDA KAZANDI

Ajax'ın Johan Cruijff Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 42. dakikada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Marcus Thuram, İtalya temsilcisi İnter'i öne geçirdi.

Maçın 47. dakikasında bir köşe vuruşu daha kazanan İtalyan ekibinde topun başına tekrar Hakan geçti. Hakan'ın ortasında yine yükselen isim Thuram oldu ve skoru 2-0'a getirdi.

LIVERPOOL SON NEFESTE KAZANDI

İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı. Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 4. dakikada Andy Robertson ve 6. dakikada Mohamed Salah ile 2-0 öne geçti. İspanya temsilcisi, 45+3 ve 81. dakikada Marcos Llorente'nin golleriyle maçta beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıkan Virgil van Dijk, attığı kafa golüyle maçın skorunu belirledi.

Ligde alınan sonuçlar şöyle;