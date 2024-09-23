Şampiyonlar Ligi'nde Son 4 Takım Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde Son 4 Takım Belli Oldu

Antalya'da düzenlenen ön eleme turnuvalarında ERA Nymburk, Benfica, Telekom Baskets Bonn ve Aliağa Petkimspor başarı elde etti.

23.09.2024 00:16
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele edecek son 4 takımın belirlenmesi için Antalya'da düzenlenen ön eleme turnuvaları tamamlandı.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda, 2. turnuvanın finalinde Estonya ekibi Kalev/Cramo'yu 80-66 yenen Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile 4. turnuvanın finalinde İtalya ekibi Dinamo Sassari'yi 78-71 mağlup eden Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Dünkü karşılaşmalarda ise 1. turnuvanın finalinde İsviçre ekibi Fribourg Olympic'i 91-85 mağlup eden Portekiz temsilcisi Benfica ile 3. turnuvanın finalinde Yunanistan'ın PAOK mateco takımını 79-69 yenen Aliağa Petkimspor, Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Antalya'da 17 Eylül'de başlayan Şampiyonlar Ligi ön eleme mücadelelerine 4 grupta 24 takım katıldı.

Kaynak: AA

Basketbol, Benfica, Telekom, antalya, Turnuva, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Son 4 Takım Belli Oldu - Son Dakika

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