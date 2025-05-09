Şampiyonlar Ligi'nde tarihi senaryo gerçekleşti - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi senaryo gerçekleşti

Şampiyonlar Ligi\'nde tarihi senaryo gerçekleşti

UEFA'nın düzenlediği Avrupa kupalarında yarı final rövanş maçları sonrası finalistler belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon bir ilk yaşanacak. Premier Lig'den 6 takımın Şampiyonlar Ligi'nde yer alması kesinleşti. Bu durum, İngiliz ekiplerinin bu sezon Avrupa kupalarında gösterdiği performansın sonucu oldu. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa bir ülke 6 takımla mücadele edecek.

09.05.2025 14:15
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UEFA'nın düzenlediği Avrupa kupalarında yarı final rövanş maçlarının ardından finalistler belli oldu. Avrupa Ligi finalinde iki Premier Lig ekibi yer alırken Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon bir ilk yaşanacak.

TARİHİ SENARYO GERÇEKLEŞTİ: 6 TAKIM YER ALACAK

Premier Lig'de tarihlerinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United ile Tottenham Avrupa Ligi'nde finale kaldı. Manchester United sahasında Athletic Bilbao'yu, Tottenham ise deplasmanda Bodo/Glimt'i elemeyi başardı.

Konferans Ligi'nde ise finalin adın Real Betis- Chelsea oldu. Chelsea, İsveç ekibi Djurgarden'i, Real Betis ise İtalyan temsilcisi Fiorentina'yı eleyip finale kaldı.

Bu sonuçların ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig'den 6 takımın yer alması kesinleşti.

Avrupa kupalarında bu sezon İngiliz ekiplerinin gösterdiği performansının ardından Premier Lig, Şampiyonlar Ligi'nde ekstra takım hakkına sahip olmuştu.

Avrupa Ligi'ni kazanan takımın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması nedeniyle Premier Lig'den Devler Ligi'ne katılacak takım sayısı 6'ya yükseldi. Manchester United ya da Tottenham ligden olmasa da Avrupa Ligi'ni kazanarak gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almaya hak kazanacak. Böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa bir ülke 6 takımla mücadele edecek.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • adem gnd:
    Bizde de fatö artığı malum takım her yıl ittirilerek şampiyon yapılıyor vê avrupaya gidince m.l gibi kalıyor yenilip geliyor oda yetmiyor fenerbahce in Avrupa da aldıgi puanlar sayesinde direk şampiyonlar ligine katılmaya hak kazanıyor ne güzel memleket be hak çalan çalana 7 4 Yanıtla
  • Nisa Bi Durya:
    adem gnd adlı şahsı Galatasaray Hukukçularına ilettim yorumu silsende yakında gelecek cezaya hazır ol 3 4 Yanıtla
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