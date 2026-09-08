Şampiyonlar Ligi'ne Aston Villa 3-2'lik galibiyetle başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı, Club Brugge-Aston Villa ve AEK-LASK maçlarıyla başladı. Aston Villa, deplasmanda Club Brugge'u 3-2 yenerken; Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakibi AEK, sahasında LASK'ı 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabı, iki maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ilk haftasında Club Brugge-Aston Villa ve AEK-LASK maçları oynandı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi İngiltere temsilcisi Aston Villa, Club Brugge deplasmanında John McGinn, Emiliano Buendia ve Nicolas Jackson'ın golleriyle 3-2 galip geldi. Belçika ekibinin golleri, Hugo Vetlesen ve Nicolo Tresoldi'den (penaltıdan) geldi.
İki Türk temsilcisinin karşılaşacağı rakiplerin maçında ise Yunanistan ekibi AEK, sahasında Avusturya'nın LASK takımını Razvan Marin'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.
Kaynak: AA
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