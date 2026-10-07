Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Trabzonspor, Nanterre 92'yi 93-83 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Trabzonspor, Nanterre 92'yi 93-83 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şampiyonlar Ligi\'ne galibiyetle başlayan Trabzonspor, Nanterre 92\'yi 93-83 yendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Trabzonspor, Fransa ekibi Nanterre 92'yi 93-83 mağlup etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda normal süresi 76-76 biten mücadelede uzatmalarda 17 sayı üreten bordo-mavililer, gruba galibiyetle başladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fransa ekibi Nanterre 92'yi 93-83 yenerek A grubuna galibiyetle başladı.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa ekibi Nanterre 92 ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 geride tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 27 sayı üreterek devreyi 45-41 önde kapattı. Son periyoda 64-54 önde giren bordo-mavili ekip, son periyotta 12 sayı üretmesine rağmen karşılaşmanın normal süresi 76-76'lık beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda etkili oyununu devam ettiren Trabzonspor 17 sayı bularak parkeden 93-83'lük skorla galip ayrıldı.

Kaynak: İHA
TrabzonsporBasketbolNanterreFransaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Hugo’nun Tolga Abi’siydi Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı Hugo'nun Tolga Abi'siydi! Yıllar sonraki hali görenleri şaşırttı
Mourinho ve Zidane Galatasaray’ın tüm planını yerle bir etti Mourinho ve Zidane Galatasaray'ın tüm planını yerle bir etti
Cemil Tugay’ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın’dan Atatürk’lü paylaşım Cemil Tugay'ın o sözlerinin ardından İlkin Aydın'dan Atatürk'lü paylaşım
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması sonrası Levent Üzümcü istifa etti
21:26
Brezilya’da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu
21:15
Husiler, Suudi Arabistan’da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
Husiler, Suudi Arabistan'da sivil havalimanlarını vurdu: 3 ölü, 36 yaralı
20:36
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ’a AK Parti’den yeni görev
TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa eden Bekir Bozdağ'a AK Parti'den yeni görev
20:05
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
İşte Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin savcılıktaki ifadesi: Herhangi bir kimse tarafından yönlendirilmedik
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 22:49:09. #7.13#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Trabzonspor, Nanterre 92'yi 93-83 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei