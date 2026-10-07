Şampiyonlar Ligi\'ne galibiyetle başlayan Trabzonspor, Nanterre 92\'yi 93-83 yendi

Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Trabzonspor, Nanterre 92'yi 93-83 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Trabzonspor, Fransa ekibi Nanterre 92'yi 93-83 mağlup etti. Hayri Gür Spor Salonu'nda normal süresi 76-76 biten mücadelede uzatmalarda 17 sayı üreten bordo-mavililer, gruba galibiyetle başladı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Trabzonspor sahasında karşılaştığı Fransa ekibi Nanterre 92'yi 93-83 yenerek A grubuna galibiyetle başladı.
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Fransa ekibi Nanterre 92 ile karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-18 geride tamamlayan Trabzonspor, ikinci periyotta 27 sayı üreterek devreyi 45-41 önde kapattı. Son periyoda 64-54 önde giren bordo-mavili ekip, son periyotta 12 sayı üretmesine rağmen karşılaşmanın normal süresi 76-76'lık beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda etkili oyununu devam ettiren Trabzonspor 17 sayı bularak parkeden 93-83'lük skorla galip ayrıldı.
Kaynak: İHA
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