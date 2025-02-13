Şampiyonlar Ligi Play-off İlk Maçları Tamamlandı

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda bu akşamki müsabakaların ardından ilk maçlar tamamlandı. Oynanan 4 karşılaşmada Club Brugge, Bayern Münih, Feyenoord ve Benfica rakiplerini mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Hakem Halil Umut Meler'in yönettiği Club Brugge - Atalanta maçında ev sahibi ekip son dakikada bulduğu penaltıyla 2-1 İtalyan ekibini yendi. Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Benfica ise Monaco'yu 1-0'la geçti. Bu karşılaşmaların rövanşı 18 Şubat'ta oynanacak.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Club Brugge: 2 - Atalanta: 1

Celtic: 1 - Bayern Münih: 2

Feyenoord: 1 - Milan: 0

Monaco: 0 - Benfica: 1 - İSTANBUL