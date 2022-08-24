Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

Trabzonspor ile Kopenhag, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, rakibiyle golsüz berabere kaldı ve Devler Ligi defterini kapattı.

GOL FIRSATLARI KAÇTI

Karşılaşmanın özellikle ilk yarısında sayısız gol fırsatını değerlendiremeyen Trabzonspor, Kopenhag filelerini havalandırmayı bir türlü başaramadı. Temsilcimiz ikinci yarıya da hızlı başladı ancak 70. dakikadan sonra tempo oldukça düştü. Maç golsüz eşitlikle sonuçlandı ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adını yazdıran takım Kopenhag oldu.

TRABZONSPOR YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden Trabzonspor, sahasında maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrılınca Şampiyonlar Ligi defterini kapattı. Temsilcimiz yoluna Avrupa Ligi grup etabından devam edecek. Türkiye, 1995-1996 sezonundan bu yana (27 yıl) ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında temsil edilmeyecek.