Şampiyonlar Ligi Play-offları Başlıyor - Son Dakika
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Şampiyonlar Ligi Play-offları Başlıyor

Şampiyonlar Ligi Play-offları Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turları, 12-13 Şubat'ta yapılacak ilk maçlarla start alıyor.

10.02.2025 10:57
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, yarın ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları, yarın ve 12 Şubat Çarşamba günü oynanacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 18-19 Şubat tarihlerinde yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Brest - Paris Saint-Germain

23.00 Juventus - PSV Eindhoven

23.00 Manchester City - Real Madrid

23.00 Sporting CP - Borussia Dortmund

12 Şubat Çarşamba

20.45 Club Brugge - Atalanta

23.00 Celtic - Bayern Münih

23.00 Feyenoord - Milan

23.00 Monaco - Benfica - İSTANBUL

Kaynak: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

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