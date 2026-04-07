Şampiyonlar Ligi\'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Dev mücadele öncesi Arda Güler ile ilgili karar netleşti.

BERNABEU’DA DEV RANDEVU

Real Madrid, bu gece saat 22.00’de Santiago Bernabeu’da Bayern Münih’i ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11’leri de belli oldu.

ARDA GÜLER İLK 11’DE

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’nın, Arda Güler’i yine ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi. Genç yıldızın son haftalardaki performansıyla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldiği belirtildi.

MUHTEMEL 11’LER NETLEŞTİ

Real Madrid’in; Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Pitarch, Valverde, Arda Güler, Mbappé ve Vinicius ile sahada olması bekleniyor. Bayern Münih’in ise Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Díaz ve Kane ile mücadele edeceği öngörülüyor.