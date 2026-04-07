Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece ortalık yanacak! Arda Güler için son karar çıktı

07.04.2026 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid’in Bayern Münih’i ağırlayacağı dev maç öncesi, teknik direktör Arbeloa’nın Arda Güler’i ilk 11’de sahaya süreceği ortaya çıktı.

BERNABEU’DA DEV RANDEVU

Real Madrid, bu gece saat 22.00’de Santiago Bernabeu’da Bayern Münih’i ağırlayacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma öncesi iki takımın muhtemel 11’leri de belli oldu.

ARDA GÜLER İLK 11’DE

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa’nın, Arda Güler’i yine ilk 11’de sahaya süreceği öğrenildi. Genç yıldızın son haftalardaki performansıyla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldiği belirtildi.

MUHTEMEL 11’LER NETLEŞTİ

Real Madrid’in; Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Pitarch, Valverde, Arda Güler, Mbappé ve Vinicius ile sahada olması bekleniyor. Bayern Münih’in ise Neuer, Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Luis Díaz ve Kane ile mücadele edeceği öngörülüyor.

Bayern Münih, Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    baslıga bak komik arda için her maç karar mı alınıyor sacma sapan haber yapmayın bu ne ya 5 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Oynatorsa yanlış yapar bir kişi eksik oynamış olur. Arda son 10 dakikanın oyuncusudur 1 4 Yanıtla
    152029 152029:
    boş yazma maçittt 2 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:34:34. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.