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Şampiyonlar şampiyon yetiştiriyor - Son Dakika

Şampiyonlar şampiyon yetiştiriyor

20.02.2022 13:12
Şampiyonlar şampiyon yetiştiriyor

Gerek Ulusal gerekse uluslararası alanda birçok başarılara imza atmış snowboardculardan İlayda Balta ve Aydan Karakulak minik snowboardcuları yetiştiriyor.

Gerek Ulusal gerekse uluslararası alanda birçok başarılara imza atmış snowboardculardan İlayda Balta ve Aydan Karakulak minik snowboardcuları yetiştiriyor.

Armada Kayak ve Snowboard Kulübü bünyesinde devam eden altyapı çalışmalarında yer alan kariyeri başarılarla dolu sporcular şimdi yeni şampiyonlar yetiştirmek için kolları sıvadı. Şampiyon sporcu ve antrenör İlayda Balta, "Bugüne kadar pistte yarışarak ayrı heyecan duydum. Bugün Erciyes'te Kulübümüzün altyapı sporcuları ile ilgilenerek geleceğe dönük en önemli ideallerimden birini gerçekleştirme imkanı buldum. Bu ideal ülkemizde yeteri kadar bilinmeyen daha doğrusu gereken ilgiyi görmeyen kış sporlarını tabana yayılması idealidir bir anlamda. Minik yüreklerde yer edinmek gerçekten büyük mutluluk" dedi.

Aydan Karakulak ise, "Geçen sene iki sporcu ile snowboard altyapı çalışmalarını başlattık. Şunu gururla söylüyorum yetiştirdiğim iki sporcu da bu sene podyuma çıktı. Minik kızımız Zeynep Nisa Yerebasmaz Türkiye Şampiyonasında üç madalya aldı. En iyi derecesi ile Türkiye ikincisi oldu. Bu beni hem duygulandıran hem de gururlandıran bir durum. Spor hayatında edindiğim tüm tecrübelerimi onlara aktarıyorum. İnşallah güzel çalışmalar güzel neticeler verecek. Bu memleketin çocuklarına dokundunuz mu karşılığını sonuna kadar alıyorsunuz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Şampiyonlar şampiyon yetiştiriyor
Şampiyonlar şampiyon yetiştiriyor

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Şampiyon, Erciyes, Türkiye, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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