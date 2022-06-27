Şampiyonların yeni hedefi Akdeniz Oyunları

Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası'nda takım sıralamasında şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Bisiklet sporcuları, 25 Haziran-5 Temmuz arasında gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'na gitme hakkı elde etti.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Şampiyonası'nda dereceye girerek takım sıralamasında şampiyon olan Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcuları, 25 Haziran-5 Temmuz arasında düzenlenen Akdeniz Oyunları'na gitme hakkı elde etti. Milli Takım bünyesinde oyunlara katılacak olan Onur Balkan ve Batuhan Özgür, Uluslararası alanda yarı olimpik kabul edilen Akdeniz Oyunları'nda pedal çevirecek. Kampa girerek hazırlıklarını hızlı bir şekilde sürdüren oyuncular, "Böylesine önemli bir organizasyonda şehrimizi temsil edecek olmaktan dolayı gururluyuz, inşallah tüm gayretimizi ortaya koyarak Akdeniz Oyunları'ndan şampiyon olarak döneceğiz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA