Sevincin böylesi! Beyşehir Belediyespor'lu futbolculardan çamurlu şampiyonluk kutlaması

Konya 100. Yıl 1. Amatör Küme A Grubu lideri Beyşehir Belediyespor ile en yakın rakibi Gerezspor, Beyşehir 75. Yıl Cumhuriyet Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ERKEN ŞAMPİYON OLDULAR

Erken gelen şampiyonluğu kutlayan futbolcular, şiddetli yağmur ile adeta göle ve balçığa dönüşen sahada verdiği zorlu mücadele dikkat çekti. Müsabakayı 2-0 kazanan Beyşehir Belediyespor'da yüz, vücut ve formaları çamura boyanan futbolcular, ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğu ilan etti.

ÇAMURLAR İÇERİSİNDE KUTLADILAR

Tribünlere doğru koşup çamurlu zemine hep birlikte yatarak şampiyonluğu kutlayan futbolcular, bir üst lige çıkmanın sevincini yaşadı.