2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası\'nda Şampiyonluk Kupası Depremde Hayatını Kaybedenlere Armağan Edildi

Spor

Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Organizasyondan büyük bir başarıyla ayrılan WCM Elif Zeren Yıldız, şampiyonluk kupasını depremde hayatını kaybeden vatandaşlara armağan etti.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Arzum sponsorluğu ve Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada bu yıl şampiyon WCM Elif Zeren Yıldız, ikinci WFM Sude Hereklioğlu olurken, üçüncülüğü WCM Ceren Tırpan ve WFM Yulia Gökbulut bölüştü.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Levent Demir, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, Arzum Pazarlama Direktörü Seda Simur Büyükkucak, antrenör, veliler ve sporcuların mutluluklarını paylaştılar.

"Hamle yapan tüm sporcularımızı kutluyorum"

2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren tüm sporcuların kutlamayı hak ettiğini belirten Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'na katılan ve dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum. Son bir hafta içerisinde sporcularımızın elde ettiği büyük başarılar ve aldıkları ünvanlar, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Her geçen gün büyüyen satranç ailesinde daha nice başarıların elde edileceğine olan inancımız tam. Şampiyonaların düzenlenmesinde yerel yönetimlerimizin desteği ve katkısı bizler için çok değerli. İşte bugün, yıllardır satranç branşına büyük destekler veren Şehitkamil Belediyemizin büyük katkılarıyla düzenlenen bir şampiyonadan yine unutulmaz hatıralarla ayrılıyoruz. Emekleri ve mükemmel ev sahipliklerinden dolayı Rıdvan Başkanım ve değerli ekibi büyük bir teşekkürü hak etti. İnşallah bundan sonraki süreçte de güçlü iş birliğimizi sürdüreceğiz. Tekrar organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sporcularımıza bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum" dedi.

"Çok mutlu ve gurur doluyum"

Ödül töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede çok mutlu ve gurur dolu olduğunu ifade eden şampiyon WCM Elif Zeren Yıldız, kusursuz bir organizasyona imza atıldığını belirterek Şehitkamil Belediyesi ve TSF yetkililerine teşekkür etti. Şampiyon, "2024 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlamış olmaktan dolayı çok mutlu ve gurur doluyum. Yaşadığımız büyük deprem afeti sonrasında Hatay ili sporcusu olarak bölgemizde düzenlenen bu turnuva benim için çok anlamlı. Şampiyonluğumu depremde hayatını kaybeden vatandaşlara armağan ediyorum. Allah, bize bir daha böyle kötü günler yaşatmasın. Kusursuz bir organizasyona imza atan Şehitkamil Belediyesi ve TSF yetkililerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Türk kadınının neleri başarabileceğini bir kez daha göstermek için çok çalışmaya devam edeceğim. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP