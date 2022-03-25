Şampiyonluk kupasını Başkan Akay'a armağan ettiler - Son Dakika
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Şampiyonluk kupasını Başkan Akay'a armağan ettiler

25.03.2022 11:08
Şampiyonluk kupasını Başkan Akay'a armağan ettiler

Yıldız erkekler voleybol kategorisinde Adana şampiyonu olan Seyhan Belediyespor Kulübü yıldız erkek voleybol takımı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür edip kupayı armağan ettiler.

Yıldız erkekler voleybol kategorisinde Adana şampiyonu olan Seyhan Belediyespor Kulübü yıldız erkek voleybol takımı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür edip kupayı armağan ettiler.

Seyhan Belediyespor Kulübü, Yıldız erkekler voleybol kategorisinde Adana şampiyonu olmasının ardından Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı makamında ziyaret etti.

Başarılarından dolayı yönetim, teknik heyet ve sporcu kadrosunu kutlayan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Adanamız geçmişte Türk sporuna çok önemli voleybolcular kazandıran kentler arasında yer almakta idi. Eski günlerin canlanması adına voleybol branşına çok büyük önem vermekteyiz. Genç kız ve erkek voleybol takımlarımızın ardından yıldız takımımızın da şampiyon olması bizleri son derece mutlu etti. Şampiyon kadroların içerisinden yer alan sporcularımızın önümüzdeki süreçte Türk sporunda iyi noktalara gelmesi adına üzerimize düşen ne ise yapacağız" dedi.

"Başarı çıtasını yükselteceğinize inanıyoruz"

Seyhan Belediyespor kulübü erkek yıldız voleybol takımının 1-3 Nisan tarihleri arasında Karaman'da yapılacak olan ve Kıbrıs, Antalya, Mersin, Karaman illerinin şampiyonlarının da yer alacağı müsabakalarda başarılı sonuçlar elde edip Türkiye finallerine katılacağına olan inancının yüksek olduğunu belirten Başkan Akay, " Size olan güvenimiz son derece yüksek. Bizleri bugüne kadar mahcup etmediniz bundan sonra da etmeyeceğinizi düşünüyorum. Başarı çıtasını yükseltmelisiniz. Destek bizden başarı sizden" diye konuştu.

Seyhan Belediyespor Kulüp Başkanı Levent Ünal, İdari koordinatör Baran Öner ile Antrenörler Serdar Pehlivan ve Metin Aydın'ın yanı sıra geleceğin yıldız voleybolcu adayları da kendilerine ve branş ayrımı yapmaksızın spora verdiği destekten dolayı Başkan Akay'a teşekkür ettiler. - ADANA

Şampiyonluk kupasını Başkan Akay'a armağan ettiler
Şampiyonluk kupasını Başkan Akay'a armağan ettiler

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonluk kupasını Başkan Akay'a armağan ettiler - Son Dakika


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