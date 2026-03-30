Şampiyonluk şansı zora girince efsanesi olduğu kulüpten istifa etti
30.03.2026 18:48
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Muğlaspor, evinde Altınordu'ya 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Son 7 maçın 5'inde puan kaybeden Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş, şampiyonluk şansının azalması üzerine istifa etti. Durmuş, geçen sezon takımı 3. Lig'de şampiyon yapmıştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirveyi hedefleyen Muğlaspor, evinde kümede kalma mücadelesi veren Altınordu'ya 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

ŞAMPİYON HOCA BESİM DURMUŞ İSTİFA ETTİ

Önceki hafta Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la golsüz berabere kalan, Altınordu'ya da tek golle boyun eğen Muğlaspor bitime 5 maç kala liderlik koltuğunu kaptırdığı Batman Petrolspor'un 8 puan gerisine düştü. Son 7 maçın 5'inde puan kaybedince zirveden uzaklaşan Muğlaspor'da üst üste yaşanan kayıpların ardından teknik direktör Besim Durmuş'la da yollar ayrıldı. Geçen sezon takımı 3. Lig'de şampiyon yapan, bu sezon da zirve yarışına ortak olan Durmuş'un istifa ettiği bildirildi.

'KARİYERİNİN DEVAMINDA BAŞARILAR DİLERİZ'

Muğlaspor'dan yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze şampiyonluk yaşatarak tarihimize önemli bir başarı kazandıran teknik direktörümüz Besim Durmuş, şampiyonluk yolunda takımın yeni bir kan değişimi ve enerjiye ihtiyaç duyduğunu ifade ederek görevinden ayrılma talebini yönetim kurulumuza iletmiştir. Yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilen bu talep kabul edilmiştir. Sayın Besim Durmuş ve değerli ekibine, kulübümüze kazandırdıkları şampiyonluk ve verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SIRADAKİ RAKİP BATMAN PETROLSPOR

Muğlaspor bu hafta sonunda ligde lider durumda bulunan Batman Petrolspor deplasmanında sezonun en kritik maçına çıkacak.

Beşiktaş’tan 70 milyon Euro’luk transfer harekatı Beşiktaş'tan 70 milyon Euro'luk transfer harekatı
ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü ABD ve İsrail elektrik tesislerini vurdu, Tahran karanlığa gömüldü
Brezilya’nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı Brezilya'nın en lüks plajında eğlence değil vahşet yaşandı
Papa’dan Trump ve Netanyahu’ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu Papa'dan Trump ve Netanyahu'ya sert mesaj: Elleriniz kan dolu
Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu Jose Mourinho transferde Galatasaray ile rakip oldu
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

18:05
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın
17:52
CHP’den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
CHP'den Özkan Yalım kararı: Parti üyeliği askıya alındı ve disipline sevk edildi
17:24
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
17:13
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
16:49
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı
16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
