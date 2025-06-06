Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray\'dan yeni transferine büyük şok

Sergen:

bunu almasak yavaş sürekli faullü oynayan şikrinyara yarım dönem için 15 milyon sıkacaktık. bi de onu oynatmak için 3lü sistem devam edecekti ki belki şampiyonluk gidecekti. şerde de bi hayır vardır. cuestayı hiç değilse güney amerikaya yine satarsın özellikle meksikada talibi çok ve yüksek bonservis ücretleri ödeyebilen takımlara sahipler.