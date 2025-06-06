Süper Lig devi Galatasaray'ın ara transfer döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, performansıyla tepki çekmişti. Sarı-kırmızılıların Kolombiyalı stoperin geleceğiyle ilgili kararı verdiği iddia edildi
Ara transfer döneminde 8 milyon euro bedelle Genk'ten Galatasaray'a transfer olan Carlos Cuesta, performansıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Cuesta gözden çıkarıldı. Cuesta'dan minimum zarar etmek isteyen Galatasaray'ın futbolcunun menajeriyle önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi. Kolombiyalı stoper ara dönemde geldiği Galatasaray'da 9 maça çıktı ve 626 dakika süre aldı.
Son Dakika › Spor › Şampiyonluk sevinci kursağında kaldı! Galatasaray'dan yeni transferine büyük şok - Son Dakika
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