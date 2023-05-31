Şampiyonluk sonrası Taksim'e çıkan Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan aynı sloganı attı: Ülkede mülteci istemiyoruz - Son Dakika
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Şampiyonluk sonrası Taksim'e çıkan Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan aynı sloganı attı: Ülkede mülteci istemiyoruz

Şampiyonluk sonrası Taksim'e çıkan Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan aynı sloganı attı: Ülkede mülteci istemiyoruz

31.05.2023 15:26

Şampiyon olan Galatasaray taraftarı, Taksim İstiklal Caddesi'nde kortej halinde yürüdü. Sarı-kırmızılı taraftarların, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da taraftarlar kortej halinde İstiklal Caddesi'ne çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarların attığı slogan gündem oldu.

"ÜLKEDE MÜLTECİ İSTEMİYORUZ"

Şampiyonluk sonrası kortej halinde İstiklal Caddesi'ne çıkan bir grup Galatasaray taraftarı, "Ülkede mülteci istemiyoruz" sloganları attı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

GALATASARAY 23. KEZ ŞAMPİYON

Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 23. kez şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk sonrası sokaklara dökülürken büyük mutluluk yaşadı.

YORUMLAR (11)
  • Oguz Korkmaz: Memleket soytarı dolmuş. inşallah aciz duruma düşersiniz de her geçen ğazına tekmeyi yapıştırır. İnsan görünümlü mahluklar... Cevap Yaz 35 31 Yayından Kaldır
  • Katibi Zeyrek: Futbolu takip ettiğiniz kadar gündemi takip etseniz mültecilerin gideceğinden haberdar olacaksınız. Lakin okumadan, araştırmadan ve dikkatsizce konuşmak bu işlere çözüm değil. Cevap Yaz 33 57 Yayından Kaldır
  • Ozay Metin: çok komiksin 8 13 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Şampiyonluk sonrası Taksim'e çıkan Galatasaray taraftarı hep bir ağızdan aynı sloganı attı: Ülkede mülteci istemiyoruz - Son Dakika
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