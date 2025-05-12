Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş - Son Dakika
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Spor

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş

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2024-2025 1. Lig Şampiyonu Kocaelispor'un kutlama töreni, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun taraftarlar tarafından protesto edilmesiyle gölgelendi. Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan Kocaelispor camiası, şampiyonluk kupasını almak için büyük bir kutlama düzenledi. Ancak, kupayı vermeye gelen Hacıosmanoğlu, taraftarlar tarafından ıslıklar ve yuhalamalarla karşılandı.

12.05.2025 10:04
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Trendyol 1. Lig'i 72 puanla lider tamamlayan ancak 35. haftada şampiyonluğunu ilan eden Kocaelispor, Süper Lig'e resmen yükseldi. Binlerce taraftarın önünde kupa kaldıran Körfez ekibi ünlü isimlerin konserleriyle şampiyonluğu taraftara hediye etti.

HACIOSMANOĞLU'NA SOĞUK DUŞ

Kocaelispor Kulübü'nün 2024-2025 1.Lig Şampiyonluk kutlamalarına gelen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu taraftarlar tarafından protesto edildi. Hacıosmanoğlu, Kocaeli'de taraftarlar tarafından yuhalandı. Tribünler gelen ıslık ve yuhalanmalarla platforma giren Hacıosmanoğlu'nun o anları sosyal medyada da gündem oldu.

Trendyol 1. Lig'de şampiyon olarak Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Kocaelispor, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katıldığı törenle kupasını aldı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynanan maçın ardından organize edilen törende 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'a şampiyonluk kupasını ve madalyalarını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu takdim etti.

Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu\'na soğuk duş

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk töreninde İbrahim Hacıosmanoğlu'na soğuk duş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • bindokuzyüzüç semih:
    seni ıslıklanmayacak tek takım taraftarı ne istediyse verdiğin FB, kadıköye de anca maç izlemeye gidersin. 174 7 Yanıtla
  • Aykut Keskiner:
    asıl çarşamba izliycez 84 1 Yanıtla
  • MetinAliFeyyaz:
    BEŞİKTAŞ'ın yabancı hakem isteğine, sene sonu ADALI mı gider ben mi görürüz diyen TARAFLI hadsizi yuhalamanız harikaydı hoşgeldiniz :)))) 80 1 Yanıtla
  • Göztepeli:
    amedporun gururu... kocun emir uygulayıcısı... o koltukta seneye olmayacaksın kulüp başkanları birleşiyor imzalar toplanacak ve gideceksin. İzmir'de yapılanlara cezayı bize verdirttiğin gün bittin 62 2 Yanıtla
  • Ümmet Güzel:
    evet süper lige bir cincon lobisi daha gelmiş anlaşılan iyice türk futbolunu bidirdiler yazik 4 58 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    helal olsun körfESe iyi yapmışlar 40 2 Yanıtla
  • Alperen Umut:
    Fenerbahçe eş başkanı nede olsa Fenerbahçe hariç heryerde ıslıklanıyor ama inatla gitmiyor sırada kupa maçı var asıl ıslıklamayı orada gör hem Trabzon hem Galatasaray taraftarları 36 5 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    fetöcü olsaydın ıslıklamazlae ama adam gibi adam olduğun için bu beyinsizler ıslıklar 1 39 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    fenerin ikinciliğini kutlasın. tabrikler kocaelispor 13 2 Yanıtla
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