Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

14.02.2026 16:41
14.02.2026 16:41
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak. Namağlup unvanını korumayı hedefleyen sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürmek isterken, bordo-mavililer ise şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Mücadele saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Dev maçın muhtemel 11'lerini sizler için derledik. İşte detaylar...

Süper Lig'in 22. haftasında futbolseverleri dev bir karşılaşma bekliyor. Fenerbahçe, Papara Park'ta Trabzonspor'a konuk olacak. Namağlup unvanını koruyan sarı-lacivertliler zirve takibini sürdürmek isterken, bordo-mavililer şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

MAÇIN DETAYLARI

Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Dördüncü hakem Melih Aldemir olacak. VAR'da ise Ömer Faruk Turtay görev alacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Ligde 49 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, son maçında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. 45 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor ise rakibini yenerek zirveyle arasındaki farkı kapatmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Muçi, Mustafa, Onuachu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Archie Brown forma giyemeyecek. Uzun süreli sakatlığını atlatan Levent Mercan'ın ise 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor. Anthony Musaba ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA 833 GÜNLÜK HASRET

Trabzonspor, İstanbul'un üç büyükleri karşısında 833 günlük galibiyet özlemini sonlandırmaya çalışacak. Bordo-mavililer, bu süreçte söz konusu rakiplere karşı çıktığı 12 lig maçında 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda galibiyet alamayan Trabzonspor, bu karşılaşmayla birlikte teknik direktörüyle ilk büyük zaferini hedefliyor.

SAHASINDA KAYBETMEDİ

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde sahasında yenilgi yaşamadı. Papara Park'ta oynadığı 11 maçta 6 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Trabzonspor'da Visca ve Zubkov'un sakatlığı sürerken, hafif sakatlığı bulunan Paul Onuachu'nun forma giyebileceği belirtildi. Savic'in ise kadroda yer alabileceği ifade edildi.

