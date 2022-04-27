Şampiyonluk yaşayan Horozkentspor, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor - Son Dakika
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Şampiyonluk yaşayan Horozkentspor, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor

27.04.2022 10:27
Şampiyonluk yaşayan Horozkentspor, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor

Türkiye Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda mücadele eden ve ligin bitmesine bir hafta kala 13 puan fark ile şampiyonluğunu ilan eden Horozkentspor, yaşadığı maddi imkansızlıklardan dolayı kazandığı kupaları doyacak bir tesis dahi bulamıyor.

Türkiye Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda mücadele eden ve ligin bitmesine bir hafta kala 13 puan fark ile şampiyonluğunu ilan eden Horozkentspor, yaşadığı maddi imkansızlıklardan dolayı kazandığı kupaları doyacak bir tesis dahi bulamıyor.

Denizli'de 2015 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu güne kadar birçok şampiyonluklar yaşayan, Türk Kadın Milli Takımına onlarca milli futbolcu vererek katkı sağlayan Horozkentspor, 2021-2022 sezonunda, Türkiye kadınlar 2'nci Ligi C Grubu'nda haftalar önce şampiyonluğu garantileyerek Türkiye Kadınlar 1'inci ligine yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Anadolu Yıldızlar Ligi projesi çerçevesinde düzenlenen 23 Nisan Futbol Turnuvası'nda şampiyon olan, kupa ve madalyalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un elinden alan Horozkentspor, imkansızlıklarla boğuşuyor. Kulüp Başkanı Kamil Karabuğa, birçok kupaları başarıları olduğunu ancak bu kupaları koyacak kalıcı bir bina ya da tesisleri olmadığına dikkat çekerek hala antrenman malzemelerini arabamızın bagajında götürüp getiriyoruz diye anlattı.

"İlimizi en iyi şekilde temsil ederek gururlandırıyoruz"

Kulüp olarak Denizli'nin tanıtımına büyük katkı verdiklerini ve her anlamda olumlu işler yaptıklarına değinen Başkan Karabuğa, "Denizli'yi kadın futbolunda en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Gittiğimiz yerlerde, il dışında bizler Denizli'nin takımı olarak maçlara çıkıyoruz. Çıkmakla kalmıyor ilimizi en iyi şekilde temsil ederek gururlandırıyoruz. Ancak bunları yaparken kıt imkanlarla yapıyor ve maalesef hiç kimseden de destek bulamıyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle yerel yönetimlerden bize gereken desteğin geleceğine inanıyorum. Maalesef kalıcı ya da geçici bir tesisimiz, antrenman malzemelerini koyabileceğimiz bir yerimiz bile yok. Antrenman olunca çıkarıyor, Antrenman bitince malzemeleri tekrar arabalarımızın bagajlarına koyuyoruz. Önümüzdeki sezon 1'nci Kadınlar Liginde mücadele edeceğiz. Bizim gibi olan başka kulüp var mı, bilemiyorum. Bu durumun Denizli gibi bir ilimize yakışıp yakışmadığını, Denizli'mizi yönetenlerin takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Şampiyonluk yaşayan Horozkentspor, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor
Şampiyonluk yaşayan Horozkentspor, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor
Şampiyonluk yaşayan Horozkentspor, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor
Şampiyonluk yaşayan Horozkentspor, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şampiyonluk yaşayan Horozkentspor, maddi imkansızlıklarla boğuşuyor - Son Dakika


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