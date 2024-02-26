Fatih Terim'in Panathinaikos'u ligin sonuncusunu yenemedi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fatih Terim'in Panathinaikos'u ligin sonuncusunu yenemedi

Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında lig sonuncusu Kifisia ile sahasında 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır yara aldı.

26.02.2024 00:23  Güncelleme: 00:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü teknik adam Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nin 24. haftasında Kifisia ile kozlarını paylaştı.

ARAO KENDİ KALESİNE ATTI

Ev sahibi Panathinaios, 37. dakikada Sebastian Palacios'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın ikinci yarısında Fatih Terim'in takımında Schenkeveld, 64. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekip Kifisia, 68. dakikada Willian Arao'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Maç bu skorla sona erdi.

PANATHINAIKOS 3. SIRADA

Sahasında 1 puana razı olan Terim'in takımı, bu sonucun ardından ligde 52 puanla 3. sırada kaldı. AEK 55 puanla zirvede yer alırken, PAOK 54 puanla 2. sırada haftayı kapattı.

Fatih Terim\'in Panathinaikos\'u ligin sonuncusunu yenemedi
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Panathinakos, Fatih Terim, Yunanistan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fatih Terim'in Panathinaikos'u ligin sonuncusunu yenemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oooo: Seçil Erzan etkisi olabilir 12 6 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 01:46:03. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih Terim'in Panathinaikos'u ligin sonuncusunu yenemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement