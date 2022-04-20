Samsat'ta mangala turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Samsat'ta mangala turnuvası yapıldı

20.04.2022 10:23
Samsat'ta mangala turnuvası yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okullar arası mangala turnuvası yapıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde okullar arası mangala turnuvası yapıldı.

Samsat Merkez ilkokulunda gerçekleştirilen turnuvaya, ilçe genelindeki bütün okullar katıldı. Daha önce okullarda yapılan elemelerde başarılı olan öğrenciler okullarını temsilen ilçedeki turnuvada kıyasıya mücadele etti.

Turnuvayı Örentaş Şehit Yusuf Atal İlkokulu öğrencilerinden Ecrin Yalçın tüm rakiplerini eleyerek ilçe birinciliği kazandı. Turnuvada dereceye giren öğrencilere Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın tarafından mangala oyun seti hediye edildi.

Turnuvayı izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın öğrencilerin akademik zeka, sosyal ve mantıksal zekalarının gelişmesi bakımından mangala oyununun çok yararlı olduğunu belirterek, bu amaçla ilçede mangala oyununun yaygınlaştırılması için çalıştıklarını ifade etti.

Akın açıklamasında, "Mangala oyunu oldukça faydalı bir oyun. Öğrencilerimizin bu oyunu sevmiş olmaları bizleri mutlu ediyor. Turnuvamıza katılımın yüksek olması bunu gösteriyor. Katılımcı öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Ayrıca emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Samsat'ta mangala turnuvası yapıldı
Samsat'ta mangala turnuvası yapıldı
Samsat'ta mangala turnuvası yapıldı

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Adıyaman, oyunlar, okullar, Samsat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsat'ta mangala turnuvası yapıldı - Son Dakika


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