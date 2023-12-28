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Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Bowling Karadeniz Grup Birincisi - Son Dakika
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Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Bowling Karadeniz Grup Birincisi

Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi öğrencileri, Trabzon'da düzenlenen Bowling Grup Birinciliği müsabakasında genç kızlar kategorisinde birinci olarak Karadeniz grup birincisi oldu. Dereceye giren takım, Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Bowling Karadeniz Grup Birincisi
28.12.2023 - 20:17,
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Samsun Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, bowling Karadeniz grup birincisi oldu.

Alaçamspor Bocce Takımının alt yapısını oluşturan Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi sporcuları Samsun'u temsilen 26-28 Aralık tarihleri arasında Trabzon'da yapılan Bowling Grup Birinciliği müsabakasına katıldı.

18 il takımının katıldığı bowling grup müsabakalarında Samsun ekibi Genç kızlar Bowling şampiyonu oldu.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "3 gün süren bowling müsabakalarında genç kızlar kategorisinde 18 il takımı yarıştı. Yoğun geçen seçmeler sonucunda okulum Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Genç Kız Bowling Takımı şampiyon oldu. Dereceye giren 4 takım 6-9 Şubat tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı" dedi.

Okul Müdürü Namık Kocabaş da takımı kutladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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