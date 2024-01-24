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Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Şampiyonasından derecelerle döndü - Son Dakika
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Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Şampiyonasından derecelerle döndü

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, Mersin'de yapılan Türkiye şampiyonasında başarılı bir performans sergileyerek derecelerle döndü. Şampiyonada Görkem Duran ikinci, Zafer Yaman ve Muhammet Furkan Ak ise üçüncü olarak başarılı bir performans gösterdiler. Milli takım antrenörü Gökhan Bozdemir, sporcuları tebrik ederek Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etme hedeflerini dile getirdi.

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Şampiyonasından derecelerle döndü
24.01.2024 - 21:04,
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Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, Mersin'de yapılan Türkiye şampiyonasından derecelerle döndü.

20-24 Ocak tarihleri arasında Mersin Toroslar Bocce Sahasında gerçekleştiren Gençler Raffa Türkiye Şampiyonası'nda birçok ilden 140 genç kız ve erkek sporcu yarıştı. 4 gün süren şampiyonada Samsun'u temsil eden Alaçamspor Bocce Takımı sporcularının katıldığı Raffa Türkiye Şampiyonası'nda tek erkeklerde Görkem Duran Türkiye ikincisi olurken, çift takım erkeklerde Zafer Yaman ve Muhammet Furkan Ak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "Raffa Türkiye Şampiyonası'na yaklaşık 3 ay süren yoğun bir antrenman programı ile hazırlandık. 4 gün süren Türkiye şampiyonasında Samsun'u en iyi şekilde temsil ettik. Dereceye giren sporcularımı tebrik ediyorum. Milli takım seçmelerinde başarılar diliyorum. İnşallah 17- 21 Haziran'da İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bize destek veren herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Alaçamspor Bocce Takımı Türkiye Şampiyonasından derecelerle döndü - Son Dakika
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