Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusu Alperen Berber U20 Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusu Alperen Berber U20 Avrupa Şampiyonu

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusu Alperen Berber U20 Avrupa Şampiyonu

Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Alperen Berber, Sırbistan'da düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogram kategorisinde altın madalya kazandı. Başkan Halit Doğan, milli sporcuyu kutladı.

04.07.2024 17:30  Güncelleme: 17:31
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Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Milli Güreşçi Alperen Berber, U20 Avrupa Şampiyonu oldu. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Milli Gururumuz Alperen Berber'i kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi sporcusu Alperen Berber, Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Grekoromen stil 82 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, gösterdiği üstün performansla Avrupa Şampiyonu oldu. Sırbistan'da 1-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Samsunlu Milli güreşçi Alperen Berber, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün milli sporcusu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kg kategorisinde rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Alperen Berber, önceki katıldığı şampiyonalarda olduğu gibi gösterdiği üstün performansla U20 Avrupa Şampiyonu unvanını kazandı.

"Milli sporcumuzu kutluyorum"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsunlu milli güreşçiyi tebrik ederek, "Gurur kaynağımız Alperen Berber Avrupa Şampiyonu oldu. Biz her zaman sporcularımızın yanında olan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Sporcularımızın başarılarını gördükçe de onlarla gurur duymaya devam ediyoruz. Sırbistan'da 1-7 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kilogramda ülkemizi temsil eden Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcumuz Alperen Berber, U20 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Bir kez daha Alperen ile gurur duyduk. İnşallah bundan sonra da kazanacağı birçok başarı ile hem şehrimizi hem de ülkemizi temsil etmeye devam edecektir" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusu Alperen Berber U20 Avrupa Şampiyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Sporcusu Alperen Berber U20 Avrupa Şampiyonu - Son Dakika
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