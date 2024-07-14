Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri doğaseverler için kaçış noktası - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri doğaseverler için kaçış noktası

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri doğaseverler için kaçış noktası

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri, şehir hayatından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için kaçış noktası niteliği taşıyor. 2024 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan tesis, ziyaretçilerini bekliyor.

14.07.2024 14:16  Güncelleme: 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri, şehir hayatından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için kaçış noktası niteliği taşıyor. 2024 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan tesis, ziyaretçilerini bekliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Deniz manzaralı kafeteryasında kahvaltı keyfi yaparken ya da doğanın huzur verici atmosferinde atlarla vakit geçirirken ziyaretçiler günlük hayatın yoğun temposundan arınıyorlar. kapalı manej, ısınma maneji, lonj maneji ve müsabaka maneji, çocuk oyun parkı gibi farklı alanları olan tesis, hem amatörler hem de profesyoneller için ideal bir ortam sunuyor. 7 Arap atı, 10 İngiliz atı, 7 Avrupa atı, 4 Shetland ve 3 Haflinger cinsi olmak üzere toplam 31 atın bulunduğu tesiste alanında uzman eğitmenler ve deneyimli seyisler eşliğinde ziyaretçilere hizmet veriliyor. 2024 yılının ocak ayından bu yana yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan tesis, bölgenin spor turizmi açısından önemli bir merkezi haline gelmiş durumda.

Pazartesi günü hariç haftanın her günü ziyaret edilebilen tesis, Samsun ve çevre illerden gelen atlı spor tutkunlarını ağırlıyor. Ahırlarda atlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı bulan çocuklar, uzman eğitmenlerden aldıkları eğitimlerle seyisler eşliğinde ata binme deneyimi yaşayarak hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, sadece spor ve eğlence değil aynı zamanda sağlık ve terapi alanında da önemli bir rol üstleniyor. Tesis, uzmanlar tarafından iletişim yeteneğinin gelişmesine, toplumsal hayata uyumun kolaylaştırılmasına katkı sağlayan atlarla hipoterapi etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe atlarla dolu bu muhteşem tesiste geçirilen zaman hem bedensel hem de zihinsel yenilenmeye katkı sağlayarak ziyaretçilerin kişisel gelişime katkıda bulunuyor.

"Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz"

Atlı Spor Tesisleri'nin ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşattığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz içerisinde birçok zenginliği barındıran müstesna bir şehir. Gezilip görülecek, keyifli vakit geçirilecek birçok alanımız, tesisimiz mevcut. Samsun'umuzun bu güzelliklerini herkese tanıtmak, hem şehrimizden hem de çevre illerden ziyaretçilerimize keyifli vakit geçirilecek alanlar oluşturmak bizlerin sorumluluğu. Turizmde lider olmak, Karadeniz'in medarıiftiharı Samsun'umuzu daha da fazla tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültürel ve doğal mirasını korumanın yanı sıra hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Atlı Spor Tesislerimiz; sadece bir spor merkezi olmanın ötesinde doğayla iç içe huzur bulduğumuz, sağlık ve terapi imkanları sunan bir yaşam alan olarak hizmet veriyor diyebiliriz. Atların dostluğunu ve doğanın huzurunu bir arada bulabileceğiniz bu tesiste hemşehrilerimiz doğayla baş başa kalıp binicilik yapmanın keyfini çıkarabiliyorlar. Samsun'umuzun güzelliklerini keşfetmek ve şehir hayatının temposundan uzaklaşmak isteyen herkesi Atlı Spor Tesisleri'ne davet ediyorum. Ziyaretçilerimiz burada doğanın sesini dinleyerek huzur bulabilir, ailece keyifli vakit geçirebilirler" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Spor, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri doğaseverler için kaçış noktası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
12:11 Donald Trump’a suikast girişimi Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar Donald Trump'a suikast girişimi! Saldırgan dahil 2 kişi öldü, işte dakika dakika yaşananlar
11:27 Elektrik akımına kapılarak can verdiler Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı Elektrik akımına kapılarak can verdiler! Yürütülen soruşturmada 29 kişi hakkında gözaltı kararı
10:51 Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın parti bağlantıları ortaya çıktı
09:53 Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü Eski sevgilisini yeni sevgilisine öldürttü
15:04 Kara para suçundan tutuklu bulunuyorlar Polat çiftinin avukatından “Somut deliller yok, kamuoyuna bilerek yanlış bilgi veriliyor“ çıkışı Kara para suçundan tutuklu bulunuyorlar! Polat çiftinin avukatından "Somut deliller yok, kamuoyuna bilerek yanlış bilgi veriliyor" çıkışı
13:55 Böyle komşu düşman başına Kapıya dayanıp “Seni delik deşik edeceğim“ diye tehditler savurdu Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
12:47 Ünlü Astrolog uyarmıştı Trump’a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu Ünlü Astrolog uyarmıştı! Trump'a yönelik suikast girişimi sonrası o sözleri gündem oldu
11:27 Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar Şehri ayağa kaldıran çalışma: Altın olduğunu görünce saldırmaya başladılar
10:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a suikast girişimini kınadı: Türkiye olarak dost ABD halkının yanında olacağız
09:50 İşte Trump’a sıkılan o kurşun ABD’li gazeteci havada yakaladı İşte Trump'a sıkılan o kurşun! ABD'li gazeteci havada yakaladı
09:05 Trump’tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk açıklama: Kulağımın üst kısmını delip geçti, çok fazla kanama oldu
08:46 FBI: Trump’a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks FBI: Trump'a suikast girişiminde bulunan kişi 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks
07:34 Trump’a yönelik saldırı sonrası Biden’dan açıklama: ABD’de bu tür hastalıklı şiddete yer yok Trump'a yönelik saldırı sonrası Biden'dan açıklama: ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok
07:15 Fatura FBI’a kesilebilir Trump’a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia Fatura FBI'a kesilebilir! Trump'a yönelik saldırıyla ilgili vahim iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 15:30:11. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri doğaseverler için kaçış noktası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement