Samsun Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri doğaseverler için kaçış noktası

Spor

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri, şehir hayatından uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için kaçış noktası niteliği taşıyor. 2024 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 50 bin kişiyi ağırlayan tesis, ziyaretçilerini bekliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atlı Spor Tesisleri ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Deniz manzaralı kafeteryasında kahvaltı keyfi yaparken ya da doğanın huzur verici atmosferinde atlarla vakit geçirirken ziyaretçiler günlük hayatın yoğun temposundan arınıyorlar. kapalı manej, ısınma maneji, lonj maneji ve müsabaka maneji, çocuk oyun parkı gibi farklı alanları olan tesis, hem amatörler hem de profesyoneller için ideal bir ortam sunuyor. 7 Arap atı, 10 İngiliz atı, 7 Avrupa atı, 4 Shetland ve 3 Haflinger cinsi olmak üzere toplam 31 atın bulunduğu tesiste alanında uzman eğitmenler ve deneyimli seyisler eşliğinde ziyaretçilere hizmet veriliyor. 2024 yılının ocak ayından bu yana yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan tesis, bölgenin spor turizmi açısından önemli bir merkezi haline gelmiş durumda.

Pazartesi günü hariç haftanın her günü ziyaret edilebilen tesis, Samsun ve çevre illerden gelen atlı spor tutkunlarını ağırlıyor. Ahırlarda atlarla doğrudan iletişim kurma fırsatı bulan çocuklar, uzman eğitmenlerden aldıkları eğitimlerle seyisler eşliğinde ata binme deneyimi yaşayarak hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri, sadece spor ve eğlence değil aynı zamanda sağlık ve terapi alanında da önemli bir rol üstleniyor. Tesis, uzmanlar tarafından iletişim yeteneğinin gelişmesine, toplumsal hayata uyumun kolaylaştırılmasına katkı sağlayan atlarla hipoterapi etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe atlarla dolu bu muhteşem tesiste geçirilen zaman hem bedensel hem de zihinsel yenilenmeye katkı sağlayarak ziyaretçilerin kişisel gelişime katkıda bulunuyor.

"Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz"

Atlı Spor Tesisleri'nin ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim yaşattığını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun'umuz içerisinde birçok zenginliği barındıran müstesna bir şehir. Gezilip görülecek, keyifli vakit geçirilecek birçok alanımız, tesisimiz mevcut. Samsun'umuzun bu güzelliklerini herkese tanıtmak, hem şehrimizden hem de çevre illerden ziyaretçilerimize keyifli vakit geçirilecek alanlar oluşturmak bizlerin sorumluluğu. Turizmde lider olmak, Karadeniz'in medarıiftiharı Samsun'umuzu daha da fazla tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin kültürel ve doğal mirasını korumanın yanı sıra hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda Atlı Spor Tesislerimiz; sadece bir spor merkezi olmanın ötesinde doğayla iç içe huzur bulduğumuz, sağlık ve terapi imkanları sunan bir yaşam alan olarak hizmet veriyor diyebiliriz. Atların dostluğunu ve doğanın huzurunu bir arada bulabileceğiniz bu tesiste hemşehrilerimiz doğayla baş başa kalıp binicilik yapmanın keyfini çıkarabiliyorlar. Samsun'umuzun güzelliklerini keşfetmek ve şehir hayatının temposundan uzaklaşmak isteyen herkesi Atlı Spor Tesisleri'ne davet ediyorum. Ziyaretçilerimiz burada doğanın sesini dinleyerek huzur bulabilir, ailece keyifli vakit geçirebilirler" diye konuştu. - SAMSUN