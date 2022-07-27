Alperen Berber, altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Madalyayı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir 'e armağan ediyorum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bize verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İtalya, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Samsunlu güreşçi dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.