Samsunlu güreşçi dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunlu güreşçi dünya şampiyonu oldu

27.07.2022 16:23
Samsunlu güreşçi dünya şampiyonu oldu

Samsun Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Alperen Berber, İtalya'da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Samsun Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Alperen Berber, İtalya'da düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

İtalya'nın Roma kentinde 25-31 Temmuz 2022 düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 80 kiloda mindere çıkan Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Alperen Berber, final müsabakasında karşılaştığı Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Alperen Berber, altın madalya kazanmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Madalyayı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e armağan ediyorum. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bize verdiği desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü 5. kattan 4. kata düşen kalıp ustası ölümden döndü Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kaynak: İHA

İtalya, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunlu güreşçi dünya şampiyonu oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:17 İstanbul Havalimanı Avrupa'yı perişan ediyor! Dünyanın en iyisi olmasına ramak kaldı
16:19 Tatile çıkan Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, 7 günlüğüne kiraladıkları villa için 764 bin TL ödedi
16:15 141 kişi içme suyundan etkilenmişti! Bolu Valiliği son durumu açıkladı
16:13 ABD'li vatandaşın soğukkanlılığı görenleri şoke etti! Bahçesine giren timsahı çöp kutusuyla yakaladı
15:52 Rıdvan Dilmen'den çarpıcı 'Mesut Özil' sözleri! Jorge Jesus neden istemedi?
15:51 İstanbul'da geçen sene tecavüze uğrayan kadın, ölü doğurduğu bebeği çöpe attı
15:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in son durumunu Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan duyurdu: Kan değerlerini toparladık, 300 gram kilo aldı
15:12 İlyas Salman torununun adını neden değiştirdiklerini anlattı: Gezi ismini koyunca çok tehdit aldık
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 16:37:18. #1.13#
SON DAKİKA: Samsunlu güreşçi dünya şampiyonu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement