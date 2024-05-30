Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çocukları ve Gençleri Spora Teşvik Ediyor - Son Dakika
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Spor

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çocukları ve Gençleri Spora Teşvik Ediyor

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Çocukları ve Gençleri Spora Teşvik Ediyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Uludağ Ortaokulu Yıldız Kız ve Küçük Kız Basketbol Takımlarını ağırlayarak, spora teşvik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

30.05.2024 14:57  Güncelleme: 15:01
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, çocukları ve gençleri spora teşvik etmeye devam ettiklerini, spora ve sporcuya her zaman destek olduklarını söyledi.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Uludağ Ortaokulu Yıldız Kız ve Küçük Kız Basketbol Takımlarını ağırlayarak, sürdürdükleri çalışmalar hakkında bilgi aldı, sporcularla sohbet etti. Başkan Sandıkçı, çocukları ve gençleri ücretsiz spor eğitimleriyle buluşturduklarını söyledi.

Amatör spor kulüplerine ve okul sporlarına destek verdiklerin dikkat çeken Sandıkçı, ilçede sağlıklı ve zinde nesiller yetiştirmek için gayret ettiklerine dikkat çekerek, "Canikli sporcular dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları elde ettiler. İlçedeki her bir çocuk ve gencin erken yaşta, sporla tanışmasına büyü önem veriyoruz" diye konuştu.

Başkan İbrahim Sandıkçı, elde ettiği başarılardan dolayı Canik Uludağ Ortaokulu Basketbol Takımlarını kutladı.

Programa, Canik Uludağ Ortaokulu Müdürü Zerrin Karagöl Şen ve antrenörler de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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