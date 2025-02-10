Samsun\'da 11 Yeni Binici Lisansı Alarak Mücadeleye Katıldı

Spor

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), Türk binicilik sporuna sporcu yetiştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde eğitim alan 11 öğrenci daha lisansını alarak müsabakalara katılmaya hak kazandı.

Binicilik meraklısı yetişkin ve çocuklar Büyükşehir Belediyesine ait Atlı Spor Tesisleri'nde eğitim almayı sürdürüyor. 28 atın yer aldığı Atlı Spor Tesisleri'nde ayda ortalama 130 kişiye binicilik eğitimi verilirken eğitimlerin sonunda lisans almayı başaran sporcular yoluna profesyonel sporcu olarak devam ediyor. 2010 yılından bugüne kadar 120 lisanslı sporcuyu Türk binicilik sporuna kazandıran tesiste 11 öğrenci daha binicilik engel atlama kategori sınavını geçerek Türkiye Binicilik Federasyonu'ndan onaylı "engel atlama lisansı" aldı.

Hobi amaçlı binicilikte yapılıyor

Toplam 28 atın bulunduğu tesiste alanında uzman eğitmenler ve deneyimli seyisler eşliğinde ziyaretçilere hizmet veriliyor. Samsun ve çevre illerden gelen atlı spor tutkunlarını ağırlayan tesis sadece eğitim ve hobi amaçlı değil sağlık amaçlı da hizmet sunuyor. Tesis, atlarla hipoterapi etkinliklerine de ev sahipliği yapıyor.

Kapalı manej, ısınma maneji, lonj maneji ve müsabaka maneji, çocuk oyun parkı gibi farklı alanları olan tesis, hem amatörler hem de profesyoneller için ideal bir ortam sunuyor. Deniz manzaralı restoranı, çocuk parkı, ve hobi amaçlı yetişkin ve çocuk biniciliği ile de tesis keyifli bir ortam vaat ediyor.

Öte yandan eğitimlerde başarı gösterenlere yönelik safari turları da düzenlenirken yine başarılı öğrenciler milli bayramlardaki resmi törenlere de katılabiliyor. - SAMSUN