Samsun'da 606 sporcunun katıldığı Flöre Dünya Kupası'nda Çin ve ABD altın kazandı - Son Dakika
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Samsun'da 606 sporcunun katıldığı Flöre Dünya Kupası'nda Çin ve ABD altın kazandı

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Samsun\'da 606 sporcunun katıldığı Flöre Dünya Kupası\'nda Çin ve ABD altın kazandı
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Samsun'da İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, 52 ülkeden 606 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Yıldızlarda Çin, gençlerde ABD altın madalya kazanırken genç takımlarda kadınlarda ABD, erkeklerde Kanada birinci oldu.

Samsun'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası tamamlandı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 52 ülkeden 606 sporcu mücadele etti.

Yıldız kadınlarda Çin Halk Cumhuriyeti'nden Tie Zhihe, erkeklerde ise aynı ülkeden Lin Youlong birinci oldu.

Genç kadınlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden Liu Jaelyn, erkeklerde ise aynı ülkeden Graham Roy altın madalyanın sahibi oldu.

Genç kadın takımlar kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri, erkeklerde ise Kanada birinciliği elde etti.

Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, düzenlenen madalya töreniyle son buldu.

Kaynak: AA
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