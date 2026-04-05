Samsun\'da 670 sporcu Pickleball Şampiyonası\'nda buluştu

Samsun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Pickleball Samsun Derneği'nin koordinasyonunda 670 sporcunun katılımıyla Samsun Pickleball Şampiyonası gerçekleştiriliyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen Samsun Pickleball Şampiyonası 5 kategoride 670 sporcu ile birlikte çevre iller ve yurt dışından sporcuların da katılımıyla yapılıyor. Sabah saatlerinde başlayan şampiyonada 16 kortta aynı anda karşılaşmalar gerçekleşiyor. Sporcular 5 kategoride dereceye girmek için kıyasıya rekabet ediyor.

Organizasyona Yeşilay, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar da destek verdi. Etkinlik ritim gurubu gösterisiyle başladı. Ardından konuşmalar gerçekleşti ve karşılaşmalara geçildi. Etkinlikte Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ta sporcu olarak yer aldı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Pickleball son iki yıldır Tenis Federasyonu'nun alt branşı olarak hizmet vermeye başladı. Bu branşı hep birlikte büyüteceğiz" dedi.

Şampiyonanın detaylarında söz eden Pickleball Samsun Derneği Başkanı Semih Uzer, "Bugün dünya şampiyonası niteliğinde bir pickleball şampiyonası yapıyoruz. Şu an 670 sporcu var. 5 kategori üzerinden oynanıyor. Tek erkek, tek bayan, çift erkek, çift bayan ve mix kategorilerinde gerçekleşiyor. Müsabakalar akşama kadar devam edecek. Tüm sporculara başarılar diliyorum. 16 tane kortumuz var. İl dışından gelenler var. Hatta Amerika'dan gelen 2 tane sporcumuz bile var" diye konuştu.

"Samsun'da 2000'e yakın sporcumuz var"

Pickleball sporunu anlatan Uzer, "Pickleball sporu dünyadaki en kolay sporlardan bir tanesi. Masa tenisi, badminton, kort tenisinin ortak karışımı olan oynaması basit ve keyifli hemen hemen herkesin entegre olabileceği bir spor dalı. Samsun'da benimle birlikte başladı. Şu anda 1800-2000'e yakın sporcumuz var" şeklinde konuştu.

"Amacımız pickleball federasyonunu kurmak"

Pickleball'u Türkiye'de geliştirerek federasyonlaştırmak istediklerini söyleyen Semih Uzer, "Bundan sonra bizim amacımız buradaki büyüyen ekiple bunun federasyonunu kurmak. Federasyonlaştırmak ve artık ülkemizden milli takım sporcuları çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Organizasyona destek verenlerden Samsun Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Efe Berkay Uzun da, "2026 yılı bağımsızlık yılı ilan edildi. Bu vesileyle tüm spor branşlarına tüm Türkiye genelinden Yeşilay olarak biz de paydaş olarak bulunuyoruz. Burada farkındalık ve görünürlük çalışmaları yürütüyoruz. Pickleball sporu Türkiye'de yeni başlayan yeni olgunlaşan bir spor branşı. Samsun'da bu etkinliği düzenleyen Samsun Yeşilay Spor Kulübü yönetim kurulu üyemiz Semih Üzer beyefendi düzenliyor. Bizlerde yönetim kurulundaki arkadaşımıza bu konuda destek vermek için buradayız aynı zamanda eşimle birlikte müsabakalarda da yarışacağız" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN