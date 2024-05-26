Samsun'da Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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Samsun'da Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası Sonuçlandı

Samsun\'da Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Amatörler ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, Samsun'da sona erdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyonda 271 sporcu dereceye girmek için mücadele etti. Yarışmada birçok kategoride dereceye giren sporcular altın madalya kazandı.

26.05.2024 21:43
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Türkiye Buz Pateni Federasyonunun 2023-2024 sezonu faaliyet programında yer alan Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası Amatörler ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Senkronize Buz Pateni 19 Mayıs Yarışması'nda pre-juvenile, juvenile, basic novice, advanced novice, mixed age I, mixed age III ve junior kategorilerinde 11 kulüpten 271 sporcu dereceye girmeye çalıştı.

Pre-juvenile kategorisinde Team Pony birinci, Team Stardust ikinci, Team Minicats üçüncü oldu.

Juvenile kategorisinde Team Victory birinciliği, Team Unicorn ikinciliği, Team Milenyum üçüncülüğü elde etti.

Basic novice kategorisinde Team Metropol Novice birinci, Team Turkuaz ikinci oldu.

Advanced novice kategorisinde Team Legends altın madalya kazandı.

Mixed age 1 kategorisinde Team Synchronist birinci olurken, mixed age 3 kategorisinde ise Team Miracle altın madalya aldı.

Genç amatörler 1. grup erkeklerde Doğukan Yıldırım, kadınlarda Elif Yalçınkaya, genç amatörler 2. grup erkeklerde Mert Görgülü, kadınlarda ise Hatice Ayca Çelik altın madalya kazandı.

Yetişkin amatörler 1. grup kadınlarda Elif Sırma Özel, erkeklerde Uğur Selehattin Aydın, yetişkin amatörler 2. grup kadınlarda Naz Arıcı erkeklerde Ali Erkin Arslan, birinci oldu.

Elite amatör kadınlarda ise Başak Turhan altın madalya kazandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Artistik Buz Pateni Gençlik Kupası ve Senkronize Buz Pateni Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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