Samsun\'da başlayan Flöre Dünya Kupası\'na Türk Milli Takımı 80 sporcuyla katıldı

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 52 ülkeden 606 sporcu katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde yıldız erkekler ve kadınlarda eleme müsabakaları gerçekleştirildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Koordinatörü Gökhan Akyalçın, Türk Milli Takımı'nın turnuvaya yıldızlar ve gençler kategorilerinde 80 sporcuyla katıldığını söyledi.

Türkiye'nin eskrimde her yıl büyük bir turnuvaya ev sahipliği yaptığına işaret eden Akyalçın, "Turnuvaya iyi başlamasak da iyi bitirmeyi hedefliyoruz. Çok çalıştık, iyi sonuçlar gelecek diye düşünüyorum." dedi.

Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ilgın Güçlüer Sürekcigil ise Türkiye'nin Samsun'da 4 gün sürecek Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığını dile getirerek, ev sahibi olarak çok sayıda madalya almayı hedeflediklerini kaydetti.

Turnuvaya katılan milli sporcular da madalya almayı hedeflediklerini ifade etti.