Samsun'da Bowling Şampiyonası'nda Türkiye Tarih Yazdı - Son Dakika
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Spor

Samsun'da Bowling Şampiyonası'nda Türkiye Tarih Yazdı

Samsun\'da Bowling Şampiyonası\'nda Türkiye Tarih Yazdı

Türkiye, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nda ilk kez 2 madalya kazandı. Final sonuçları açıklandı.

19.04.2025 23:28
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Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası sürüyor.

Bowling Akademi Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 25 ülkeden 150'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Organizasyonun yedinci gününde takımlar ve bireysel final atışları gerçekleştirildi.

Final atışları sonucunda Türkiye, gençler kategorisinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda 2 madalya birden kazandı.

Erkekler takımlar kategorisinde Almanya altın madalyanın sahibi olurken, Türkiye gümüş madalya kazandı. Malta ile Danimarka ise bronz madalya ile günü tamamladı.

Bireysel erkekler kategorisinde ise birinciliği Danimarkalı sporcu Tobias Kastfelt Bryde, ikinciliği Çek sporcu David Mojka ve üçüncülüğü Türk sporcu Tuna Böncü elde etti.

"Gençlerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazandık"

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, AA muhabirine, Türkiye olarak ev sahibi olmanın avantajını kullandıklarını belirterek, "Türkiye bowling tarihinde bir ilke imza atarak gençler kategorisinde ilk kez madalya kazandı. Bugünü 2 madalya ile kapattık. Yarın inşallah 3. madalyamızı da almak istiyoruz. Şampiyonanın başından beri bize destek olan Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah daha büyük organizasyonları yapmayı hedefliyoruz. Samsun'daki tesisimiz 2017 yılında yapıldıktan sonra sporcularımız bowling alanında iyi eğitimler almaya başladı. Bu sayede gençlerimiz Avrupa Şampiyonası düzeyinde ilk kez madalya sahibi oldular. Bu bize oldukça mutlu etti." diye konuştu.

Sporculara ödüllerini Bayazıtlı ile birlikte Avrupa Bowling Federasyonu Başkan Vekili Marios Nicolaides, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Vekili Serdar Arslan, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Basın Kurulu Başkanı Yusuf Akel, Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci takdim etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsun'da Bowling Şampiyonası'nda Türkiye Tarih Yazdı - Son Dakika

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