Samsun'da Deniz Küreği Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika
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Samsun'da Deniz Küreği Şampiyonası Devam Ediyor

Samsun\'da Deniz Küreği Şampiyonası Devam Ediyor
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Samsun'da düzenlenen Deniz Küreği Şampiyonası'nda 537 sporcu rüzgarlı havada mücadele ediyor.

Türkiye Kürek Federasyonunca Samsun'da düzenlenen Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası, ikinci gününde devam ediyor.

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi mevkisinde düzenlenen organizasyona 42 kulüpten 537 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde, etkili olan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar sporculara zor anlar yaşattı.

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç, AA muhabirine, dalgalara rağmen müsabakaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek "Dünkü hava şartları biraz yüksekti. Bugün hava düne göre daha düşük seviyede. Şimdilik bizim tarafımızdan herhangi bir olumsuzluk yok, devam ediyoruz. Ekstra bir şey çıkmadıkça yarışlarımızı sonuna kadar tamamlayacağız." dedi.

Türkiye'nin en iyi deniz küreği takımlarının şampiyonada yer aldığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Hava şartları dün olumsuz etkiledi ama yine de kulüplerimiz memnun. Çünkü deniz küreğinin bu olduğunu biliyoruz. Dünya tarafında da bakıldığı zaman Türkiye deniz küreğinde geçen sene Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye dünyadaki diğer ülkelere göre deniz küreğinde biraz daha önde. Samsun'u biz çok sevdik. Sporun şehri Samsun'da yarışların devam etmesini çok istiyoruz. İnşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber de burada projelerimiz olacak. Tesis seçme projemiz var. O olursa zaten burası deniz küreğinin merkezi olacak."

Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası, 16 Ağustos'ta madalya töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da Deniz Küreği Şampiyonası Devam Ediyor - Son Dakika

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