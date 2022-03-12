Samsun'da eskrim heyecanı - Son Dakika
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Samsun'da eskrim heyecanı

12.03.2022 13:57

- Samsun'da eskrim heyecanı Toplam 553 sporcunun katıldığı eskrim şampiyonasının heyecanı Samsun'da yaşandı.

- Samsun'da eskrim heyecanı

SAMSUN - Toplam 553 sporcunun katıldığı eskrim şampiyonasının heyecanı Samsun'da yaşandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan 'U10-U12-U14 Epe-Flöre Açık Turnuvası Samsun Okçuluk Salonu'nda yapıldı. Türkiye'nin 20 ilinden toplam 553 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda genç eskrimcilerin birbirleri ile mücadelesi büyük beğeni topladı.

Turnuva hakkında bilgi veren Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Şu anda U10-U12-U14'te mücadele etmek için Türkiye'nin 20 ilinden 231 kız, 322 erkek olmak üzere toplam 553 sporcumuz burada eskrim dalında şampiyonluk için mücadele ediyorlar. Müsabakalar 2 gün sürecek. Eskrim, Samsun için de çok önemli spor dallarından bir tanesi. Çünkü Samsun'da dünya ikincisi olan sporcumuz var. 2-3 tane de milli sporcumuz var. Bu müsabakaları Samsun'a almak için de bizleri kırmayan yetkililere teşekkür ediyoruz. Çünkü eskrimi Samsun'un gündemine koyalım ve halkımızın ilgisini çekelim, çocukların da ilgisini çeksin istiyoruz. Güzel bir ilgi olduğunu görüyoruz. Genç ve gelecek vadeden sporcularımıza başarılar diliyorum. Samsun bir spor kenti. 1 Ocak'tan bu zamana kadar Samsun'da 4. ulusal müsabakamızı yapıyoruz" dedi.

Turnuvada dereceye giren başarılı sporcular Eskrim Türkiye Milli Takımı seçmelerine gitmeye hak kazanacak.

Samsun'da eskrim heyecanı
Samsun'da eskrim heyecanı
Samsun'da eskrim heyecanı
Samsun'da eskrim heyecanı
Samsun'da eskrim heyecanı
Samsun'da eskrim heyecanı

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gençlik, Türkiye, Eskrim, Samsun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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