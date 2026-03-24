Samsun\'da Geleneksel Okçuluk Şampiyonası

GELENEKSEL Türk Okçuluk Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası Kadınlar ve Erkekler kategorisinde Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenlenecek Gençler ve Büyükler Salon Puta Türkiye Şampiyonası 27-29 Mart 2026 tarihlerinde Samsun'da yapılacak. Üç gün sürecek yarışmada; 49 ilden 1400 civarında sporcu yarışacak. Sporcular Samsun İlkadım Okçuluk tesislerinde 18 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Müsabakaya yurdun dört bir yanındaki Geleneksel Okçuluk kulüpleri ve ferdi sporcular katılacak.

Yarışmalar esnasında sadece geleneksel kıyafetler giyilebiliyor ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılıyor. Bunlar dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamıyor. 29 Mart 2026'da final müsabakaları sonrası Samsun İlkadım Okçuluk tesislerinde Kadınlar ve Erkekler kategorilerinde ilk 3 sırayı alan sporcular için madalya töreni düzenlenecek.

Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve protokolün yer alacağı törenler sonrası müsabakalar sona erecek. Ülkemizde geleneksel okçuluk müsabaka ve kıyafet kuralları, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından düzenleniyor.