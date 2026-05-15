Gençlik Haftası Samsun\'da Onur Anıtı\'na Çelenk Sunumuyla Başladı

Samsun'da Gençlik Haftası'nın 107. yıl dolayısıyla Onur Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları Onur Anıtı'na çelenk sunum programıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci törende anıta çelenk koydu. Akabinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşma yapan Müdür Dereci, "Bugün burada, tarihimizin en anlamlı yürüyüşlerinden birinin başladığı bu kutlu şehirde, Gençlik Haftası'nın açılışını gerçekleştirmenin heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Samsun sıradan bir şehir değildir. Samsun; bir milletin yeniden ayağa kalktığı, istiklal ve istikbal mücadelesinin ilk kıvılcımının yakıldığı şehirdir. Bundan 107 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o ilk adım; sadece bir yolculuğun değil, bir milletin yeniden dirilişinin başlangıcı olmuştur. O gün yakılan bağımsızlık ateşi; imanla, cesaretle ve fedakarlıkla büyümüş, Anadolu'nun dört bir yanında istiklal ruhuna dönüşmüştür. İşte bugün bizlere düşen en büyük görev de o ruhu diri tutmak, o emaneti aynı kararlılıkla geleceğe taşımaktır. Sevgili gençler; Sizler sadece bu ülkenin yarınları değil, aynı zamanda bugününün de en büyük gücüsünüz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyecek olan bu milletin en büyük teminatı; inancına, tarihine, kültürüne ve değerlerine bağlı bir gençliktir. Biz istiyoruz ki gençlerimiz; köklerinden kopmadan dünyayı tanısın, kendi medeniyet iddiasını unutmadan bilimde, teknolojide, sporda ve sanatta en ileri noktaya yürüsün. Çünkü biliyoruz ki tarih boyunca büyük milletler, güçlü gençliklerle yükselmiştir. Bugün dünyanın dört bir yanında kimliğini kaybetmiş toplumlar vardır. Ancak bizim medeniyetimiz; bin yıllık kardeşliğin, inancın, vatan sevgisinin ve bayrak aşkının üzerine kurulmuştur. Sizler; ecdadını bilen, ay yıldızlı bayrağın ne anlam taşıdığını hisseden, gerektiğinde vatanı için fedakarlık yapmayı şeref sayan bir neslin temsilcilerisiniz. Gençlik sadece yaş meselesi değildir. Gençlik; yüreğinde heyecan taşımaktır. Gençlik; milletine hizmet etmeyi kendine dava edinmektir. Gençlik; gerektiğinde "Ben varım!" diyebilmektir. Bizler de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın öncülüğünde, gençlerimizin daha güçlü yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Samsun'un her ilçesinde; spor tesislerinden gençlik merkezlerine, kültürel faaliyetlerden sosyal projelere kadar gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; güçlü aile, güçlü gençlik ve güçlü toplum bir araya geldiğinde güçlü Türkiye ortaya çıkacaktır. Sevgili gençler; Sizlerden beklentimiz büyüktür. Çalışan, üreten, araştıran, ahlaklı, karakterli ve özgüvenli bireyler olmanızdır. Bu milletin yükünü omuzlayacak olan sizlersiniz. Ay yıldızlı bayrağımızı spor sahalarında, bilimde, sanatta ve uluslararası platformlarda gururla dalgalandıracak olan sizlersiniz. Unutmayınız ki; bu topraklar kolay vatan olmadı. Bu bayrak kolay dalgalanmadı. Onun için her birinizin taşıdığı sorumluluk çok büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu aziz vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum" dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - SAMSUN