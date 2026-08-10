Samsun'da Deniz Küreği Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika
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Samsun'da Deniz Küreği Şampiyonası Heyecanı

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Türkiye Kürek Federasyonu'nun düzenlediği Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Şampiyonası, Samsun Atakum'da ilk kez yapılacak. 42 kulüpten 537 sporcu, bir hafta boyunca Master, büyükler ve gençler kategorilerinde yarışacak. Beach Sprint'te sporcular koşu ve kürek etaplarını birlikte tamamlayacak.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Şampiyonası, Samsun'da ilk kez gerçekleştirilecek.

Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi mevkisinde düzenlenecek organizasyona 42 kulüpten 537 sporcu katılacak. Sporcular, bir hafta boyunca Master, büyükler ve gençler kategorilerinde farklı disiplinlerde mücadele edecek.

Organizasyon kapsamında Master kategorisinde elemeler ve finallerin ardından büyükler ve gençler kategorilerinde Endurance olarak adlandırılan uzun mesafe yarışları gerçekleştirilecek. Hafta sonunda ise sporcuların koşu ve kürek etaplarını birlikte tamamladığı Beach Sprint yarışları yapılacak.

Türkiye Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Uğur Kılıç, yaptığı açıklamada, organizasyonun Samsun'da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve kentteki paydaşların organizasyonun Samsun'a kazandırılması için önemli çaba gösterdiğini belirten Kılıç, "Samsun'da yarışların yapılması konusunda Sayın Valimiz, milletvekilimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız çok ciddi bir efor sarf etti. Biz de çok istedik ve sonunda buradayız." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Samsun'un organizasyona ev sahipliği yapmasının kürek camiası açısından önemli olduğunu belirterek, yarışların kentte yapılacağının duyurulmasının ardından Master kategorisindeki sporculardan yoğun talep geldiğini kaydetti.

Organizasyonun teknik açıdan ciddi hazırlık gerektirdiğini anlatan Kılıç, kürek sporunun malzeme ağırlıklı bir branş olduğunu, teknelerin yanı sıra yarışlarda kullanılacak ekipmanların da Samsun'a getirildiğini kaydetti.

Kılıç, organizasyon programına ilişkin şunları söyledi:

"Master yarışlarının elemeleri başlayacak. İki gün boyunca Master yarışlarında elemeler olacak. Sonrasında finaller ve madalya törenleri gerçekleştirilecek. Ardından büyükler ve gençler kategorilerinde Endurance, yani uzun mesafe yarışları yapılacak. Hafta sonunda ise deniz küreğini olimpik branş haline getiren disiplinlerden biri olan Beach Sprint yarışları yapılacak."

Beach Sprint yarışlarının diğer kürek yarışlarından farklı olduğunu anlatan Kılıç, sporcuların koşu ve kürek etaplarını bir arada tamamlayacağını belirterek, "Normal kürek yarışlarında tekneler start alır ve finish çizgisinde müsabaka sona erer. Burada ise 70-80 metrelik bir koşunun ardından tekneye binecekler, 250 metre gidip 250 metre geri gelecekler ve tekrar koşarak yarışı tamamlayacaklar. Çok heyecanlı bir yarış." ifadelerini kullandı.

Samsun'un spor kenti kimliğiyle organizasyona ayrı bir renk katacağını dile getiren Kılıç, "Samsun'un, özellikle spor şehri olan Samsun'un, bu organizasyona çok renk katacağını düşünüyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de organizasyonun kentte düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Samsun'un önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcularımızı kentimizde ağırlamaktan ve kürek sporunun gelişimine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş ise organizasyonun Samsun açısından tarihi anlam taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu şehir, Türkiye Kürek Federasyonumuzun Samsun'da düzenlemeyi planladığı bu yarışmayla aslında çok anlamlı bir noktaya da ev sahipliği yapıyor. Bundan tam 107 yıl önce, bu yarışmaların yapılacağı alanda, kıyılardan bir milletin kaderini Samsun'da karaya kürekçiler çıkarttı."

Kaynak: AA

Etkinlik, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da Deniz Küreği Şampiyonası Heyecanı - Son Dakika

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