Samsunspor'a destek: İlk loca kiralandı - Son Dakika
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Samsunspor'a destek: İlk loca kiralandı

27.07.2022 17:06
Samsunspor'a destek: İlk loca kiralandı

Samsun'da ilk kez bir sivil toplum kuruluşu loca satın alarak Samsunspor'a destek verdi.

Samsun'da ilk kez bir sivil toplum kuruluşu loca satın alarak Samsunspor'a destek verdi.

Samsunspor Kulüp Müdürü Soner Soykan ve Samsun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Yazıcı arasında imzalanan protokolle gazeteciler 2 numaralı locayı kiraladı.

Protokolün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Soner Soykan, "Samsun Gazeteciler Cemiyeti'nin böyle bir başlangıç yapması hepimiz için iyi bir moral oldu. Bu örnek davranış için cemiyet başkanını, yönetimini ve tüm üyelerini tebrik ediyorum. Dilerim bu davranış tüm diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olur. Süper Lig ipini hep birlikte göğüslemiş oluruz. Localarımızı satışa sunduk. Başkanımızın onayladığı fiyatlar üstünde öncelikle geçmiş yıllarda aynı locaları kullanmış loca sahiplerinden kiralama işlemlerine başladık. Bu heyecan sürdüğü müddetçe tüm localarımız dolar. Ancak bu gelirlerin toplamı bu sezon Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın yaptığı fedakarlığın çok küçük bir kısmını ancak karşılıyor. Ama önemli olana birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek, aidiyet duygusunu güçlendirmektir" dedi.

Loca kiraladıkları için mutlu olduklarını ifade eden Mehmet Yazıcı ise, "Samsunspor'un başarısı tüm kentin başarısıdır. Samsunspor Süper Lig'e çıktığında aslında bizler, Samsun'da yaşayanlar, Samsunlular, hep birlikte Süper Lig'e çıkmış olacağız. Bu kentin ekonomisi, turizmi, sanatı, sporu, işçisi, öğrencisi, memuru, esnafı da bir üst lige çıkacak. Bu kentin de buna ihtiyacı var" diye konuştu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Mehmet Yazıcı, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'a destek: İlk loca kiralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunspor'a destek: İlk loca kiralandı - Son Dakika
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