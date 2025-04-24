Samsun'da Judocular Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Samsun'da Judocular Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına Hazırlanıyor

Samsun TOHM'da 56 milli judocu, 2028 ve 2032 Olimpiyatları için antrenman yapıyor.

24.04.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM), ümit ve genç milli judocular, ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlık amacıyla yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Samsun TOHM'da, ümit ve genç kategorilerde toplam 56 milli judocu ortak kamp kapsamında antrenmanlarını sürdürüyor.

Ümit ve Genç Milli Takım Başantrenörü Sinan Sandal, AA muhabirine, görevi devralalı 2 ay olduğunu ve milli takımla iyi bir uyum sağlayarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Milli sporcularla kısa ve uzun vadeli hedeflerinin olduğunu ifade eden Sandal, "Kısa vadeli hedeflerimiz bu seneki Avrupa ve dünya şampiyonaları, uzun vadeli hedeflerimiz ise 2028 ve 2032 Olimpiyatların altyapılarının hazırlığını yapıyoruz." dedi.

Ümit Milli Takımı sporcularının bir hafta sonra Berlin'de düzenlenecek Avrupa Kupası için test müsabakalarına katılacaklarını anlatan Sandal, "Müsabakalarda madalya alan, madalyaya yakın olan sporcularımızla Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi hedefliyoruz. Burada Ümit Milli Takım'daki sporcularımız genç milli takımdaki abilerini hem çalışma bakımından hem disiplin bakımından hem kendilerine hedef koyma bakımından örnek alıyorlar. Hem sporcularımıza faydaları da oluyor." dedi.

Genç milli takımın 2 Mayıs'a kadar Samsun TOHM'da antrenmanlara devam edeceğini söyleyen Sandal, şunları kaydetti:

"3-4 Mayıs'ta İstanbul'da Marmara Kupası olacak. Dünya Şampiyonası ayarında bir turnuva olacak. Biz sporcularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Genç, dinamik ve güçlü bir ekibe sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bizim hedefimiz bu sene Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali. Burada İstiklal Marşı'mızı okutmak, altın madalya kazanmak ve uzun vadeli hedefte de 2028 ve 2032 Olimpiyatlarına buradan sporcu hazırlamak."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Milli Takım, Türkiye, Eğitim, samsun, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsun'da Judocular Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı Deprem anında tırların beşik gibi sallandığı görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti
Arda Güler’in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi Arda Güler'in antrenmanda attığı golü gören Ancelotti sadece iki kelime edebildi
Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar

12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
11:20 Deprem sonrası “Utanç tablosu“ diye paylaştılar Deprem sonrası "Utanç tablosu" diye paylaştılar
10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
18:43 Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı Belediye başkanı koltuğunu öğrenciye devrettiği sırada depreme yakalandı
18:37 İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir İstanbul Valiliği: Vatandaşlar, okul bahçeleri, spor salonları ve camilerde geceyi geçirebilir
18:27 AFAD: İstanbul’daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı AFAD: İstanbul'daki deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı
18:07 Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi Deprem nedeniyle yarım kalan tıraşı dışarıda bitirdi
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de çocukları ağırladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de çocukları ağırladı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
17:21 Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 13:01:37. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Judocular Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.