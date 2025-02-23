Samsun\'da Okçuluk Şampiyonası: 2 Gümüş, 1 Bronz

Spor

Samsun'da düzenlenen 2025 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda milliler, erkek ve kadınlarda 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın final gününde yetişkinlerde klasik, makaralı yay ve yayın yay branşlarında takım final atışları yapıldı. Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'un da yer aldığı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya kazandı. Mete Gazoz, Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış'tan oluşan takım, İtalya'ya beraberlik atışlarında 29-27 mağlup olarak 2. oldu. Matteo Borsani, Massimiliano Mandia ve Alessandro Poali'den oluşan İtalya Milli Takımı altın; Andrei Belici, Dan Olaru ve Segiu Sorici'den oluşan Moldova Milli Takımı da 3. olarak bronz madalya kazandı.

Makaralı yay kategorisinde Kadın Milli Takım 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Hazal Burun, Rabia Emine Oğuz ve Bera Ayşe Süzer'den oluşan Kadın Milli Takım ikinci olurken, Giulia Di Nardo, Elisa Roner ve Marcella Tonioli'den oluşan İtalya Milli Takımı altın, Maria Anna Alfredsdotir, Dis Freyja Benediksdottir ve Eowyn Mamalias'tan oluşan İzlanda Milli Takımı da bronz madalyaya uzandı.

Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gizem Özkan'dan oluşan Kadın Milli Takımı ise 3. olarak bronz madalya kazanırken, Lucillia Boari, Roberta Di Frencesco ve Chiara Rebagliati'den oluşan İtalya Milli Takımı altın, Denisa Barankova, Elena Bendikova ve Kristina Druskova'dan oluşan Slovakya Milli Takımı da bronz madalyanın sahibi oldu.

Yalın yay atışlarında ise Okçuluk Milli Takımı, takım bazında madalya kazanamazken turnuvayı takım bazında büyükler kategorisinde 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı. Turnuva, bireysel final atışlarıyla devam ediyor. - SAMSUN