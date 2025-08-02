Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan Okçuluk Türkiye Kupası'nın 3. ayağı Samsun'da sürüyor.
İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyon, 67 kulüpten 351 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.
Şampiyonanın dördüncü gününde makaralı yay karışık takım eleme atışları yapıldı.
Şampiyona, yarın makaralı yay bireysel final atışlarıyla son bulacak.
Son Dakika › Spor › Samsun'da Okçuluk Türkiye Kupası Heyecanı - Son Dakika
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